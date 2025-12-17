মহান বিজয় দিবসে কুষ্টিয়া বন্ধুসভার শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান বিজয় দিবসে কুষ্টিয়া বন্ধুসভার শ্রদ্ধাঞ্জলি
মহান বিজয় দিবসে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে কুষ্টিয়া বন্ধুসভা। ১৬ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে আটটায় বীর শহীদদের অবদান ও আত্মত্যাগকে স্মরণ করে কুষ্টিয়া কালেক্টরেট চত্বরে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বন্ধুরা।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া বন্ধুসভার উপদেষ্টা ইমাম মেহেদী, সভাপতি অনিক মামুন, অর্থ সম্পাদক আহাদ হোসেন, প্রচার সম্পাদক সাব্বির হোসেন, বইমেলা সম্পাদক রাসেল প্রামানিক, বন্ধু জুবাইদা ইয়াসমিন, পাতা সরকার, সাজ্জাদ হোসেন, হোসাইন মোহাম্মদসহ আরও অনেকে।
সভাপতি, কুষ্টিয়া বন্ধুসভা