চকরিয়া বন্ধুসভা
তরুণেরাই পারে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে
নতুন সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে এক পরিচিতি সভার আয়োজন করেছে কক্সবাজারের চকরিয়া বন্ধুসভা। ৭ নভেম্বর বিকেলে চকরিয়া গ্রামার স্কুল মিলনায়তনে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সাধারণ সম্পাদক আরমান রাফির সঞ্চালনায় সভায় বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠা, গঠনতন্ত্র ও বিগত দিনের মানবিক ও সৃজনশীল কার্যক্রমগুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে চকরিয়া গ্রামার স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘পড়ালেখার পাশাপাশি তরুণদের এভাবে সামাজিক ও মানবিক কাজে এগিয়ে আসাটা সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রথম আলো বন্ধুসভা দেশজুড়ে সৃজনশীল ও মানবিক কাজের যে ধারা তৈরি করেছে, চকরিয়া বন্ধুসভা সেই কাজগুলো এখানে নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা ও মননকে আরও ভালোভাবে বিকশিত করতে পারবে। আজ এই আয়োজনের জন্য বন্ধুসভার সব সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই।’
বন্ধুসভার সভাপতি জাহিদুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের বন্ধুসভায় যোগদানের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা একটি অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী ও সৃজনশীল সংগঠন। আমরা বিশ্বাস করি, তরুণেরাই পারে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে। চকরিয়ার বিভিন্ন স্কুল–কলেজের শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানাই, আমাদের এই ভালো কাজের যাত্রায় সঙ্গী হতে। আসুন, সবাই মিলে আমাদের মেধা ও শ্রম দিয়ে সুন্দর একটি সমাজ গড়ি এবং আলোর পথে চলি।’
সভা শেষে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের বন্ধুসভার কার্যক্রম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ও সংগঠনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়।
সাধারণ সম্পাদক, চকরিয়া বন্ধুসভা