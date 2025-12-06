প্রথম আলো সত্য ও সাহসী সাংবাদিকতার ধারা বজায় রেখেছে

সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভা
প্রথম আলো সত্য ও সাহসী সাংবাদিকতার ধারা বজায় রেখেছে
প্রথম আলো প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সত্য ও সাহসী সাংবাদিকতার ধারা বজায় রেখেছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও অর্জন করেছে নানা স্বীকৃতি। ভবিষ্যতেও এই নির্ভীক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি।
সিরাজগঞ্জে প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সুধী সমাবেশে বক্তারা এ কথা বলেন। ৪ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ পৌর কনভেনশন হলে এটি অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জেলার সাহিত্য–সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রশাসন ও পেশাজগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সম্মানিত ব্যক্তিরা একত্র হয়ে মতবিনিময় করেন। আয়োজনজুড়ে ছিল প্রাণ, আলোচনায় ছিল ইতিবাচক পরিবর্তনের স্বপ্ন, আর তরুণদের উপস্থিতিতে ছিল উৎসাহ–উদ্দীপনার রং।
উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম, বেসরকারি সংস্থা এনডিপির পরিচালক আলাউদ্দিন খান, নাট্যব্যক্তিত্ব আহমেদ শরিফ, ধানঘরা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সোনাতন কুমার, সাবেক সেনাসদস্য জালাল উদ্দিন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী রঞ্জিত কুমার, নারী উদ্যোক্তা ফারজানা খাতুন, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের উপমহাব্যবস্থাপক (হিসাব) আসলাম সরকার, বনোয়ারী লাল সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল্লাহ আল মামুন, গান্ধাইল উত্তর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলামসহ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা।
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার উপদেষ্টা আরিফুল গণি লিমন, আইয়ুব আলী, আবুল কাশেম, মাহবুবা খাতুন, সাবেক সভাপতি রাসেল সেখ, বর্তমান সভাপতি প্রদীপ সাহা, সাধারণ সম্পাদক নয়ন খানসহ বন্ধুসভার অন্য সদস্যরা।
বক্তারা বলেন, সুধী সমাবেশ শুধু মতবিনিময়ের প্ল্যাটফর্ম নয়, এটি সমাজে ইতিবাচক উদ্যোগ গড়ে তোলার প্রেরণার জায়গা। সিরাজগঞ্জ জেলার তরুণেরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে, তা ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তাঁরা।
আলোচনা শেষে অতিথিরা প্রথম আলো বন্ধুসভার সার্বিক ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, সমাজ গঠনে এ ধরনের উদ্যোগ তরুণদের দায়িত্ববোধ আরও জোরদার করবে। আগামী দিনে সিরাজগঞ্জে আরও বড় আয়োজনের প্রত্যাশা রেখেই সুধী সমাবেশটি সম্পন্ন হয়।
সাধারণ সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভা