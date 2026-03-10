বন্ধুসভা মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়াড ২০২৬

বন্ধুসভা মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়াড ২০২৬
নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, চেতনা ও মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়াড আয়োজন করছে প্রথম আলো বন্ধুসভা। ‘বন্ধুসভা মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়াড ২০২৬’ শিরোনামে মার্চ মাসজুড়ে এটি অনুষ্ঠিত হবে।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
আগ্রহী সব বন্ধুসভা স্থানীয়ভাবে এই অলিম্পিয়াড আয়োজন করবে এবং জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের উদ্যোগে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।
• স্থানীয়ভাবে প্রতিটি আয়োজনে অন্তত ১০০ জন অংশগ্রহণকারী এই অলিম্পিয়াডে অংশ নেবেন। বন্ধুসভার বন্ধুরাও এতে অংশ নিতে পারবেন। তবে আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বন্ধুরা এতে অংশ নিতে পারবেন না।
• আয়োজনটি স্থানীয় কোনো একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষে, খোলা মাঠে, স্থানীয় কোনো অডিটোরিয়ামে, স্মৃতিসৌধ বা শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে পাওয়া যায় এমন ভেন্যু নির্বাচন করতে হবে।
• অলিম্পিয়াডে ৩০টি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) নিয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কুইজ অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার সময় ২০ মিনিট।
• কুইজের প্রশ্ন ও সঠিক উত্তরগুলো জাতীয় পর্ষদের পক্ষ থেকে পাঠানো হবে। স্থানীয়ভাবে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনুযায়ী সেটি প্রিন্ট করে নিতে হবে।
• স্থানীয় বন্ধুসভার মধ্য থেকে কয়েকজনকে উত্তরপত্র মূল্যায়নের দায়িত্ব দিতে হবে। সেরা পাঁচজনকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বই উপহার দেওয়া হবে। জাতীয় পর্ষদের পক্ষ থেকে বই পাঠানো হবে।
• আজ থেকে ৩১ মার্চ—সময়ের মধ্যে যেকোনো দিন এ আয়োজন করতে হবে। একই দিনে একাধিক বন্ধুসভায় আয়োজন করা যেতে পারে।
দায়িত্ব বণ্টন
• স্থানীয়ভাবে পুরো আয়োজনটি সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবেন প্রথম আলোর প্রতিনিধি/ প্রতিবেদক/ ব্যুরো প্রধান। তাঁর সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে স্থানীয় বন্ধুসভার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, এবং মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক আয়োজনটি সমন্বয় করবেন।
• অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য এবং আলোচনার জন্য স্থানীয় একজন মুক্তিযোদ্ধা/ শিক্ষাবিদ/ শিক্ষক/ সামাজিক সংগঠক বা বিশিষ্ট নাগরিককে আমন্ত্রণ জানানো যাবে।
• বন্ধুসভার দায়িত্বশীল এবং অন্য অতিথিরাও আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন।
• পুরো আয়োজনটি এক থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হবে।
• প্রতিটি আয়োজন শেষে ছবিসহ প্রথম আলো ছাপা কাগজের জন্য নিউজ পাঠাতে হবে।
সারা দেশের সব জেলা, উপজেলা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক বন্ধুসভাকে স্থানীয়ভাবে এই কর্মসূচি আয়োজনের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। আগ্রহী বন্ধুসভাগুলোকে দ্রুততম সময়ে সংযুক্ত গুগল ফরমটি যথাযথভাবে (https://forms.gle/HAXXkLwkAyoZqTZHA) পূরণ করতে হবে। বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন ০১৯৫৫ ৫৫২০৮৮ নম্বরে।
এ ছাড়া আগামী ২৬ মার্চ অনলাইনে সবার জন্য একটি উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি আয়োজনের অংশ হিসেবে ফেসবুকে শুরু হয়েছে বিশেষ কুইজ। ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন একটি করে কুইজ বন্ধুসভার অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে অনুষ্ঠিত হবে। কুইজে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক একটি করে প্রশ্ন থাকবে। কমেন্টে সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী পাঁচজনকে মোবাইল রিচার্জ দেওয়া হবে। সঠিক উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি কুইজের পোস্টটি নিজের প্রোফাইলেও শেয়ার দিতে হবে।