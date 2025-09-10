কার্যক্রম

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা

‘সফলতা পেতে হলে অন্যকে সম্মান দিতে হবে’

আরাফাত মিলেনিয়াম
চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার ভার্চ্যুয়াল পাঠচক্র।

ডেল কার্নেগির অনুপ্রেরণামূলক বই ‘বড় যদি হতে চান’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ৬ সেপ্টেম্বর রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে ভার্চ্যুয়াল প্ল্যাটফর্ম গুগল মিটে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠচক্রের মূল আলোচনায় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান বলেন, ‘বড় হওয়া মানে শুধু ধনসম্পদ বা পদমর্যাদা নয়, বরং মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া। ডেল কার্নেগি বলেছেন, বড় হতে চাইলে আগে মানুষকে বোঝা শিখতে হবে। জীবনে সফলতা পেতে হলে অন্যকে সম্মান দিতে হবে, মন দিয়ে শুনতে হবে, হাসিমুখে কথা বলতে হবে এবং সমালোচনার বদলে উৎসাহ দিতে হবে। ভয়কে জয় করে সাহসী হতে হবে, আর নিঃস্বার্থভাবে অন্যকে সাহায্য করতে হবে। নিজেকে পরিবর্তন করলে পৃথিবীও বদলে যায়। তাই সত্যিকার বড় মানুষ সে–ই, যাকে মানুষ উপস্থিতিতে ভালোবাসে আর অনুপস্থিতিতে শ্রদ্ধা করে।’

উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন পাঠ প্রতিক্রিয়ায় বলেন, একজন মানুষের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠনে ডেল কার্নেগি অনন্য। তিনি আরও বলেন, সমাজে সম্মিলিতভাবে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, ভালোবাসতে হবে এবং সম্মান দিতে হবে।

সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম বলেন, ‘“বড় যদি হতে চান” বইটি বন্ধুদের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। বইটিতে প্রদত্ত বিষয়গুলো আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। আমাদের অন্যদের সঙ্গে আন্তরিক হতে হবে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।’

অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জমান নূর বলেন, ‘বইটি মূলত একটি আত্ম–উন্নয়নমূলক গ্রন্থ। এটি পড়লে ইতিবাচক মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে এবং আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে।’

পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি মো. আসাদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক আসিফ আহমেদ, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক ফাতেমা খাতুন, দপ্তর সম্পাদক উৎস আসেফ, বইমেলা সম্পাদক মেরাজুল ইসলাম, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক সাঈদ মাহমুদ, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক সোনিয়া খাতুন, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক জোবায়ের আহমেদ, বন্ধু শাহারুজ্জামান সিয়ামসহ অন্যরা।

