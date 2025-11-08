প্রথম আলো সত্য সংবাদ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার প্রতীক

গাজীপুর বন্ধুসভা
প্রথম আলো সত্য সংবাদ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার প্রতীক
প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ পাঠচক্র ও স্মৃতিচারণামূলক আসর করে গাজীপুর বন্ধুসভা। ৪ নভেম্বর বিকেলে প্রথম আলো গাজীপুর অফিসের বন্ধুসভা কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
শুরুতে প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৩ নভেম্বর প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে সাহিত্যিক আনিসুল হকের স্মৃতিচারণামূলক লেখা—‘মতি ভাই আমাদের ডেকে বললেন, চলো, নতুন কিছু করি!’ পাঠ করেন সভাপতি বাবুল ইসলাম।
সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন বলেন, ‘প্রথম আলো শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি সত্য সংবাদ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার প্রতীক। এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, দক্ষিণ এশিয়ার সেরা পত্রিকা।’
বন্ধু জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘আমি ১৯৯৮ সাল থেকে প্রথম আলো পড়ি। প্রথম আলোর প্রতিটি সংখ্যা আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়। আজও ছাপা কাগজ কিনে পড়ি।’
বন্ধু টুটুল সিকদার বলেন, ‘ছোটবেলায় রসআলো আর নকশার জন্য প্রথম আলো পড়তাম। প্রথম আলো আরও এগিয়ে যাক।’
বন্ধু নাজমুল হোসাইন বলেন, ‘২০১১ সাল থেকে প্রথম আলো পড়তে পড়তে এর প্রতি প্রেম জন্ম নেয়। মতিউর রহমান ভাই একজন মেধাবী, পরিশ্রমী ও অনুপ্রেরণাদায়ক মানুষ। তাঁর আন্তরিকতা সত্যিই প্রশংসনীয়।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু মৃদুল আকন্দ, রাবেয়া রিতা, স্মৃতি আক্তার, তামিম মল্লিকসহ অন্য বন্ধুরা। সবাই সম্পাদক মতিউর রহমান ও প্রথম আলোর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।
সাধারণ সম্পাদক, গাজীপুর বন্ধুসভা