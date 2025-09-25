সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় কাজ করার প্রত্যয়

ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা
সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় কাজ করার প্রত্যয়
বিগত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া কর্মসূচির মূল্যায়ন ও আসন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করে ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা। ২২ সেপ্টেম্বর বিকেলে শহরের আদালত চত্বরে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বৈঠকের সূচনা হয়। শুরুতেই সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শিহাব বলেন, ‘আগস্ট মাসে আমরা বড় দুটি কর্মসূচি করেছি। একটি শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, অন্যটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে চারাগাছ বিতরণ ও রোপণ। এ ছাড়া সেপ্টেম্বরে পাঠচক্রসহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।’
তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক তপু রায় বলেন, ‘বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা প্রজাতির প্রায় ছয় হাজার চারাগাছ বিতরণ করেছি। দুই হাজারের বেশি চারাগাছ রোপণ করেছি। পাশাপাশি রোপণ করা চারাগুলোর পরিচর্যাও করছি। এই কর্মসূচি নিয়ে মানুষ বেশ প্রশংসা করেছে। তবে রোপণ করা কিছু গাছ টেকেনি।’ সেসব জায়গায় নতুন গাছ রোপণ করতে আহ্বান জানান তিনি।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুল আজিজ বলেন, ‘আমরা কৃতী শিক্ষার্থীদের নিয়ে বড় একটা ইভেন্ট শেষ করেছি। সবার প্রচেষ্টায় তা অত্যন্ত সফল হয়েছে। এমন আয়োজন সফলভাবে শেষ করতে পেরে, যেকোনো ইভেন্ট হাতে নিতে বন্ধুদের মনে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।’
স্মার্ট পরিকল্পনা করতে পারলে যেকোনো কর্মসূচি সহজ হয়ে যায় জানিয়ে আগামী দিনের কর্মসূচি নেওয়ার সময় স্মার্ট পরিকল্পনার ওপর জোর দিতে উপদেষ্টা ডা. শুভেন্দু কুমার দেবনাথ পরামর্শ দেন। পরে তিনি স্মার্ট পরিকল্পনা কীভাবে প্রণয়ন করা যায়, তা আলোচনা করেন।
আলোচনার এক পর্যায়ে সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শিহাব অক্টোবর মাসে কী কী কর্মসূচি হাতে নেওয়া যায়, সে বিষয়ে বন্ধুদের মতামত আহ্বান করেন। সাড়া দিয়ে বন্ধুরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেন।
আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বন্ধু মারজান, সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম কবিতা আবৃত্তি করেন। মিথিলা আক্তারের গাওয়া ‘আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম’ গানের সঙ্গে সবাই কণ্ঠ মেলান।
সভাপতি আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘বন্ধুসভা একটি সৃজনশীল প্ল্যাটফর্ম। এখানে অনেক সৃজনশীল কাজ করা সম্ভব। তাই সবার মতামতের ভিত্তিতে আমরা কর্মসূচিগুলো আয়োজন করি। আমরা মনে করি, সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় যেকোনো কাজ সহজে সম্পন্ন করতে পারব।’
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক এম মারুফ হাসান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সিয়ামুর রশিদ, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক, প্রচার সম্পাদক এস এম আলিফ, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক সিফাতুল সাদ, বন্ধু রিফাত হোসেনসহ অন্য বন্ধুরা।