অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও বিদ্যার্জনের অনুপ্রেরণা ‘অর্জুন মণ্ডল’

লেখা:
আনাস খান
ভৈরব বন্ধুসভার ১৯৭তম পাঠচক্রের আসরছবি: আফিফুল ইসলাম

‘বনফুল’ ছদ্মনামে পরিচিত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় রচিত ছোটগল্প ‘অর্জুন মণ্ডল’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে ভৈরব বন্ধুসভা। ১৬ আগস্ট সন্ধ্যায় প্রথম আলো ভৈরব অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭তম পাঠচক্রের আসর সঞ্চালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিস রহমান।

গল্পটিতে একজন নিরক্ষর মানুষ অর্জুন মণ্ডলের জ্ঞান অর্জনের অদম্য ইচ্ছা, সাধনা ও সাফল্যের পথচলা চিত্রিত হয়েছে। একটি সাধারণ ঘটনা কীভাবে মানুষকে বিদ্যার্জনের গুরুত্ব বুঝতে শেখায় এবং কীভাবে অদম্য ইচ্ছাশক্তি একজন মানুষকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিতে পারে, তা গল্পে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। পরিশেষে অর্জুন মণ্ডলের মনোভাবকে লেখক তুলনা করেছেন একটি সিন্দুকের সঙ্গে, যা পাঠকের ভাবনার জগতে আলোড়ন তোলে।

ছবি: আফিফুল ইসলাম

পাঠ আলোচনায় অংশ নেন বন্ধু ইফরান সামির, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক মহিমা মেধা, উপদেষ্টা সুমাইয়া হামিদ ও উপদেষ্টা সুমন মোল্লা। লেখক বনফুলের সাহিত্যিক জীবন ও অবদান নিয়েও আলোচনা করেন তাঁরা।

উপদেষ্টা সুমাইয়া হামিদ বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ও পাঠচক্রের গুরুত্ব সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য দেন। সভাপতি জান্নাতুল মিশু সমাপনী বক্তব্য দেন।

অর্থ সম্পাদক, ভৈরব বন্ধুসভা

