চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
ইলা মিত্রের স্মৃতি সংগ্রহশালা পরিদর্শন করলেন বন্ধুরা
তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তি নেত্রী ইলা মিত্রের স্মৃতি সংগ্রহশালা পরিদর্শন করেছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার বন্ধুরা। ৭ অক্টোবর সকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোলে অবস্থিত এই সংগ্রহশালা পরিদর্শন করেন তাঁরা। এর মাধ্যমে ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন বন্ধুরা।
তেভাগা আন্দোলন মূলত ১৯৪৬-৪৭ সালের দিকে জমি ও কৃষকদের অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য সংঘটিত হয়েছিল। দরিদ্র কৃষকেরা তখন জমিদারদের অত্যাচার ও শোষণের শিকার হচ্ছিল। এই সংগ্রামে ইলা মিত্র ছিলেন একজন অদম্য নারী নেতা, যিনি সাহস ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে শোষিত কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন আরও দৃঢ় ও সংগঠিত হয়।
স্মৃতি সংগ্রহশালায় ইলা মিত্রের জীবন ও সংগ্রামের নানা ছবি ও দলিলপত্র রাখা আছে। বন্ধুরা সংগ্রহশালার প্রতিটি অংশ ঘুরে দেখার সময় তাঁর সংগ্রামী জীবনের গল্প শুনে অনুপ্রাণিত হন।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম বলেন, ‘ইলা মিত্রের জীবন আমাদের শেখায়, সাহস, সংকল্প এবং ন্যায়ের প্রতি অদম্য আনুগত্য সমাজ পরিবর্তনের জন্য অপরিহার্য। তাঁর সংগ্রাম নতুন প্রজন্মের জন্য এক প্রেরণার চিহ্ন।’
পরিদর্শনের সময় বন্ধুসভার সদস্যরা বিশেষভাবে ইলা মিত্রের ত্যাগ, সংগ্রাম এবং কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অবদান লক্ষ করেন। তাঁরা বলেন, ‘ইলা মিত্রের জীবন দেখায় কীভাবে সংকল্প, ধৈর্য এবং মানবিক মূল্যবোধে দৃঢ় থাকা সম্ভব। যা আমাদের সামাজিক দায়বোধ ও ন্যায়ের পথে চলার প্রেরণা জোগাবে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি ফারহা উলফাৎ রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, বন্ধু রামিজ আহমেদ, মুশফিক মাহাদী, আব্দুল হামিদসহ অন্যান্য বন্ধুরা।
সহসাংগঠনিক সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা