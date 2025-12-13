‘মূকাভিনয়ের উৎস ও বিকাশ’ বই নিয়ে পাঠচক্র

নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা
‘মূকাভিনয়ের উৎস ও বিকাশ’ বই নিয়ে পাঠচক্র
ড. ইস্রাফিল আহমেদের ‘মূকাভিনয়ের উৎস ও বিকাশ’ বই নিয়ে পাঠচক্র করেছে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। ১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রথম আলো নারায়ণগঞ্জ অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে মুখ ও শরীরের জাদুকরী ভাষা, মূকাভিনয়—এর ইতিহাস, উৎস ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়।
বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও মূকাভিনেতা উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস অত্যন্ত সাবলীলভাবে বইটির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং মূকাভিনয়ের বিবর্তন, দার্শনিক ভিত্তি এবং বাংলাদেশে এর বর্তমান অবস্থান নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেন।
উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস বলেন, ‘মূকাভিনয় হলো সেই শিল্প, যেখানে একজন শিল্পী তাঁর একটি শব্দও ব্যবহার না করে হাজারো কথা বলতে পারেন। ড. ইস্রাফিল আহমেদের এই বই মূকাভিনয়ের বৈশ্বিক যাত্রার পাশাপাশি কীভাবে এই শিল্পটি আমাদের জনজীবনে স্থান করে নিল, তার একটি প্রামাণ্য দলিল।’
উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস আরও বলেন, ‘যারা মঞ্চ, অভিনয় বা সংস্কৃতি নিয়ে আগ্রহী, তাদের জন্য গ্রন্থটি একটি অত্যাবশ্যকীয় পাঠ। বইটি প্রাচীন গ্রিক নাটকের নীরব চরিত্র থেকে শুরু করে আধুনিক ইউরোপীয় প্যান্টোমাইম এবং ভারতীয় মূকাভিনয়ের ইতিহাসকে একসূত্রে গেঁথেছে।’
সভাপতি নয়ন আহমেদ বলেন, ‘বইটি পাঠ করে মূকাভিনয়কে কেবল একটি বিনোদনমাধ্যম হিসেবে নয়, বরং একটি শক্তিশালী শিল্পরূপ হিসেবে দেখার সুযোগ হয়েছে। এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ পাঠচক্র সাংস্কৃতিক মননকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আশা প্রকাশ করি।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল হান্নান, বন্ধু আবুল কাশেমসহ অন্য বন্ধুরা।