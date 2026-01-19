কার্যক্রম

চা–শ্রমিকদের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্ধুসভার শীতবস্ত্র উপহার

লেখা:
কামরান চৌধুরী
ফটিকছড়ি উপজেলার হারুয়ালড়ির রাঙাপানি চা–বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্ধুসভার শীতবস্ত্র বিতরণ
ছবি: বন্ধুসভা

চা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। চা ছাড়া যেন একটি সকাল কিংবা সন্ধ্যা ভাবা যায় না। কিন্তু আমরা তৃপ্তি নিয়ে যে চা পান করি, সেই চায়ের পেছনে জড়িয়ে আছে দেশের অসংখ্য শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রাম। কনকনে শীত কিংবা গ্রীষ্মের মতো প্রচণ্ড গরমে শ্রমিকদের কথা যেন অন্যদের চেয়ে একটু কম ভেবে দেখা হয়! খোঁজ নিয়ে দেখা হয় না, তাঁরা আসলেই কেমন আছেন? স্বল্প পারিশ্রমিকে কেমন চলছে তাঁদের জীবনযাপন?

সেই চিন্তা থেকে ফটিকছড়ি উপজেলার হারুয়ালড়ির রাঙাপানি চা–বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে চট্টগ্রাম বন্ধুসভা। ১৬ জানুয়ারি প্রায় ২০০ জন মানুষের মধ্যে এগুলো বিতরণ করেন বন্ধুরা।

চা–বাগানের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক উৎপল বিশ্বাস বন্ধুসভাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘বন্ধুসভার এই উপহার আমাদের চা–শ্রমিক ভাইবোনেরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন। শীতে শ্রমিকদের অনেক কষ্ট হয়। সেই চিন্তা থেকে আপনারা এত দূরদূরান্ত থেকে এসে এই মানুষগুলোর খোঁজ নিয়ে যে সেতুবন্ধ তৈরি করেছেন, তা প্রশংসনীয়। এমন ভালো কাজগুলো নিয়ে চট্টগ্রাম বন্ধুসভা আরও এগিয়ে যাক।’

শীতবস্ত্র হাতে পেয়ে শ্রমিকদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। চা–শ্রমিক নুতনবালা জানান, শীতে তাঁদের অনেক কষ্ট হয়। পারিশ্রমিকও অনেক কম। একসময় পূর্ণকালীন কাজ করলেও এখন খণ্ডকালীন। তাঁর স্বামী একসময় চা–শ্রমিক ছিলেন, এখন বেঁচে নেই।

চট্টগ্রাম বন্ধুসভার উপদেষ্টা শিহাব জিশান বলেন, ‘বন্ধুত্বের উষ্ণতা সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে দিতে চায় বন্ধুসভা। সে কারণেই আমরা আজ এখানে এসেছি এবং বারবার আসতে চাই। আমরা চাই, আপনাদের সন্তানেরা পড়ালেখা করে প্রতিষ্ঠিত হোক।’

সভাপতি রুমিলা বড়ুয়া বলেন, ‘চা–শ্রমিক ভাইবোনদের শীতবস্ত্র উপহার দিতে পেরে আমরা অনেক খুশি। আমাদের এই উদ্যোগ যদি আপনাদের উপকারে লেগে থাকে, আমরা আসলেই সফল।’

সাংবাদিক আলী আক্কাছ বলেন, ‘যা কিছু শুভ, সুন্দর ভালো, তার সঙ্গে প্রথম আলো। আর যা কিছু অশুভ, তার বিরুদ্ধে প্রথম আলো। চা–শ্রমিক ভাইবোনদের কাছে এমন উপহার পোঁছে দেওয়ায় চট্টগ্রাম বন্ধুসভাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।’

কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন জাহানারা মমতাজ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পল্লবী খাস্তগীর, চট্টগ্রাম বন্ধুসভার উপদেষ্টা জসিম আহমেদ, ফাহিম উদ্দীন, সহসভাপতি ইব্রাহিম তানভীর, সাধারণ সম্পাদক ইরফাতুর রহমান, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক কামরান চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক সাকিব জিশান, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক শান্ত বড়ুয়াসহ বন্ধুসভার অন্যান্য বন্ধুরা।

