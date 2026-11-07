প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে রায়গঞ্জে পত্রিকা বিক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করাল বন্ধুসভা

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে রায়গঞ্জে পত্রিকা বিক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করাল বন্ধুসভা
প্রথম আলোর ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার পত্রিকা বিক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করানো হয়েছে। প্রথম আলো রায়গঞ্জ বন্ধুসভা এ আয়োজন করে। ৫ নভেম্বর সকালে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে উপজেলার চান্দাইকোনা বাজারের পত্রিকা স্ট্যান্ডে গিয়ে বন্ধুসভার সদস্যরা তাঁদের মিষ্টিমুখ করান।
পত্রিকার এজেন্ট আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে আমাদের মিষ্টিমুখ করানো হয়েছে। এটা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের।’
রফিকুল ইসলাম নামের আরেকজন পত্রিকা এজেন্ট বলেন, ‘প্রথম আলো বরাবরের মতো আজকেও আমাদের মনে রেখেছে।’
পত্রিকা বিক্রেতা সামিদুল ইসলাম বলেন, ‘প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মিষ্টি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা প্রথম আলো বন্ধুসভার সদস্যরা আমাদের মনে রেখেছেন।’
একই ধরনের কথা বলেন আরও দুজন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি আতিকুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদ প্রমুখ।
সভাপতি, রায়গঞ্জ বন্ধুসভা