মো. আবুল বাশারের গল্পগ্রন্থ ‘জীবন রেখা’ নিয়ে পাঠচক্র

মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা
মো. আবুল বাশারের গল্পগ্রন্থ ‘জীবন রেখা’ নিয়ে পাঠচক্র
তরুণ লেখক মো. আবুল বাশারের প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘জীবন রেখা’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা। সম্প্রতি কলেজ ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠ আলোচনায় বইটির মূল ভাবনা, মানবিক দর্শন, আত্ম–অনুসন্ধান ও লেখকের স্বতন্ত্র বর্ণনাশৈলী নিয়ে মতবিনিময় করেন বন্ধুরা। তাঁরা বইটি থেকে অর্জিত অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা তুলে ধরেন।
লেখক মো. আবুল বাশার ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ‘আজ মনে হচ্ছে, এতদিনের ভাবনা, অনুভব, রাত জাগা শব্দগুলো যেন একসঙ্গে বইয়ের মলাটে এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িকমা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত জীবনরেখা শুধু একটি বই নয়, এটি আমার লেখক হয়ে ওঠার প্রথম স্বীকৃতি, প্রথম সাহসী পা ফেলা। এই আনন্দের সঙ্গে আছে আগ্রহ, উত্তেজনা, আর অজানা ভবিষ্যতের প্রতি একরাশ আশা।’
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন সিলেট বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি বৃক্ষবন্ধু শাহ সিকান্দার শাকির। তিনি বলেন, ‘নিয়মিত পাঠচক্র আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্যচর্চা, মননশীলতা ও যুক্তিবোধ গড়ে তোলাই এ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু লিমা তালুকদার, শারমিন লিপি, অনুপ দাস, মনোয়ার হোসেন, ইউসুফ মাহদি, সামিহা তাহসিন, রুবাইয়াত রোশান, তৃণা তালুকদার, সৃজিয়া বর্ষা, রোমান হাসান, রাসেল আহমদসহ অন্য বন্ধুরা।
সাধারণ সম্পাদক, মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা