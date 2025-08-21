ভালোবাসার ছোঁয়ায় রঙিন বিকেল

মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা
ভালোবাসার ছোঁয়ায় রঙিন বিকেল
অসুস্থ মানুষদের মনে সাহস জোগাতে এবং মানসিক প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছেন মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার বন্ধুরা। ‘ভালোবাসার ছোঁয়ায় বিকেলটা হোক রঙিন’ শিরোনামে তাঁরা ২০ আগস্ট বিকেলে সিলেট ডায়াবেটিক ও জেনারেল হাসপাতালের রোগীদের হাতে তুলে দেন ফুল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় উপহারসামগ্রী।
রোগীরা শুধু চিকিৎসার মাধ্যমে নয়, মানসিক সমর্থন ও ভালোবাসার ছোঁয়ায় সুস্থ হয়ে ওঠেন—এমন বিশ্বাস থেকেই এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় বলে জানান বন্ধুরা। রোগীদের অনেকেই এই উদ্যোগে আবেগাপ্লুত হয়ে জানান, অসুস্থতার কষ্টের মধ্যেও এমন ভালোবাসা ও যত্ন পাওয়া তাঁদের মনে নতুন শক্তি ও আশা জাগায়।
উপস্থিত ছিলেন বৃক্ষবন্ধু শাহ সিকান্দার সাকির। তিনি বলেন, ‘ডায়াবেটিস কোনো রোগ নয়, এটি একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য জীবনধারা। সচেতনতাই এর প্রথম প্রতিরক্ষা।’
আজকের আধুনিক জীবনযাত্রা আর অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে ডায়াবেটিস এক সাধারণ ও নীরব ঘাতকে পরিণত হয়েছে। এই রোগ একবার শুরু হলে সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়। তবে ভয় নয়, প্রয়োজন সচেতনতা। সুষম খাদ্য গ্রহণ, নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ—এই কয়টি অভ্যাসই পারে ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে।
মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার সভাপতি মেহেদী হাসান বলেন, ‘আমরা চাই প্রত্যেক মানুষ সুস্থ হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরুক। সামান্য উপহার ও আন্তরিক শুভেচ্ছা হয়তো তাঁদের মনোবল জোগাতে সাহায্য করবে।’
কর্মসূচির অংশ হিসেবে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও দেয়াললিখন বিভিন্ন অংশে সাঁটানো হয়। মানবিক এই আয়োজনকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও স্বাগত জানায় এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায়।
ভালোবাসার স্পর্শে ভরা বিকেলটি শুধু রোগীদের নয়, বন্ধুসভার বন্ধুদের মনেও জাগিয়ে তুলেছে অনুপ্রেরণা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু সামিয়া আক্তার, উদয় সরকার, অনুপ দাসসহ অন্য বন্ধুরা।
সাংগঠনিক সম্পাদক, মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা