‘কখনো আমার মাকে’ নিয়ে নোবিপ্রবি বন্ধুসভার পাঠচক্র

‘কখনো আমার মাকে’ নিয়ে নোবিপ্রবি বন্ধুসভার পাঠচক্র
আনিসুল হকের হৃদয়ছোঁয়া উপন্যাস ‘কখনো আমার মাকে’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে নোবিপ্রবি বন্ধুসভা। ১৫ জানুয়ারি বিকেলে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি ভবনের নিচতলায় এটি অনুষ্ঠিত হয়।
‘কখনো আমার মাকে’ বইটি মায়ের অসীম ভালোবাসা, ত্যাগ এবং নীরব সংগ্রামের গল্পকে কেন্দ্র করে গ্রামবাংলার জীবন, মুক্তিযুদ্ধকাল এবং একটি পরিবারের আবেগঘন বাস্তবতাকে গভীরভাবে তুলে ধরেছে।
পাঠচক্রে বইটির বিভিন্ন অংশ পাঠের পর মায়ের স্নেহ, শৈশবের স্মৃতি, গ্রামীণ জীবনের সরলতা এবং আত্মত্যাগের বিষয়গুলো নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। বিশেষ করে মাবলু চরিত্রের মাধ্যমে মায়ের প্রতিচ্ছবি, পরিবারের দায়ভার এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসার মূল্য পাঠকের চোখে এবং হৃদয়ে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আলোচনায় উঠে আসে নিজের শৈশব, হারিয়ে যাওয়া দিন এবং মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার গুরুত্ব, যা উপন্যাসজুড়ে আবেগপূর্ণ টান তৈরি করেছে।
সাধারণ সম্পাদক সানজিদ মুনতাসীর বলেন, ‘এ ধরনের পাঠচক্র কেবল বই পড়ার অভ্যাসই গড়ে তোলে না, বরং আমাদের নিজের জীবন, পরিবার এবং সমাজকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। মায়ের মূল্য ও ভালোবাসার গভীরতা উপলব্ধি করতেও এমন আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি ইতু রানী কুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জুঁই চৌধুরী, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক সানজিদা রিয়া, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সপ্নিল পাল, বন্ধু শারমিন আক্তার, সিফাত রহমানসহ নবগঠিত কমিটির অন্য সদস্যরা।
