কার্যক্রম

ভৈরব বন্ধুসভা

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার

লেখা:
নুরাইন হোসেন
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি ভৈরব বন্ধুসভার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনছবি: বন্ধুসভা

প্রথম আলো বন্ধুসভার অন্যতম মূলনীতি, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাস—এই চেতনাকে ধারণ করেই বছরব্যাপী সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে সক্রিয় থাকে ভৈরব বন্ধুসভার বন্ধুরা। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে নিয়মিত পাঠচক্র, কুইজ, আলোচনা অনুষ্ঠান ও জাতীয় দিবসগুলোতে জাতির সূর্যসন্তানদের স্মরণ করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায়, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে ভৈরব বন্ধুসভা। ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে ভৈরব দুর্জয় চত্বরে বন্ধুসভার উদ্যোগে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা জাহিদুল হক, সাবেক উপদেষ্টা আরাফাত ভূঁইয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজহারুল ইসলাম, ছিদরাতুল রশিদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাসেল রাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক রাহিম আহমেদ, প্রচার সম্পাদক হান্নান আহমেদ এবং দপ্তর সম্পাদক নুরাইন হোসেন।

উপস্থিত সবাই এক কণ্ঠে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

দপ্তর সম্পাদক, ভৈরব বন্ধুসভা

