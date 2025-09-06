চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
‘যৌতুকপ্রথা বন্ধের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে’
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘দেনাপাওনা’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। গত ২৯ আগস্ট রাত সাড়ে ৯টায় ভার্চ্যুয়াল প্ল্যাটফর্ম গুগল মিটের মাধ্যমে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে মূল আলোচনায় সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা “দেনাপাওনা” একটি বিখ্যাত ছোটগল্প, যা ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়। গল্পের নায়িকা নিরুপমার জীবন যৌতুকের কারণে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে এবং তার বাবা রামসুন্দর মিত্রের আর্থিক সংকটের ফলে শ্বশুরবাড়িতে তাকে নানা অপমান ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। প্রতিনিয়ত তাকে যৌতুকের জন্য নানা রকম কটু কথা এবং অত্যাচার সহ্য করতে হতো। এমনকি তাকে তার পিতার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হতো না। অবশেষে সে এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।’
উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন পাঠ প্রতিক্রিয়ায় বলেন, যৌতুকপ্রথা বন্ধের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। জনসচেতনতার পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে সচেতন হওয়াটাও জরুরি। বিশেষ করে বন্ধুসভার বন্ধুদের এ অমানবিক প্রথা থেকে বিরত থাকতে হবে।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ নাফিউল হাসান বলেন, ‘যৌতুকের কারণে স্ত্রীর ওপর অকথ্য নির্যাতন নৈতিক অবক্ষয়ের পরিচায়ক। আমাদের মনে রাখা উচিত, যে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, সে-ও কারও প্রিয় সন্তান।’
বইমেলা সম্পাদক মেরাজুল ইসলাম বলেন, বর্তমান সমাজে যৌতুকের পরিবর্তে ‘উপহার’ নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। নির্ধারিত বয়সের আগে বিয়ে দিলেই মেয়ের বাবাকে আর্থিক চাপের মুখে পড়তে হয়।
দপ্তর সম্পাদক আসেফ উৎস বলেন, যৌতুকের প্রচলন কমলেও এখনো মূল্যবান উপহার দেওয়ার সংস্কৃতি বহাল আছে, যা একই সমস্যার অন্য রূপ।
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সহসভাপতি আসদুজ্জামান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক আসিফ আহমেদ, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জমান নূর, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক উজিফা খাতুন, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক সোনিয়া খাতুন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক সাঈদ মাহমুদ, কার্যনির্বাহী সদস্য আহমেদ ওয়ালিদ, শাকিল হোসেন, রামিজ আহমেদ, সাজিদ হাসানসহ অন্য সদস্যরা।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা