ফরিদপুর বন্ধুসভার সাংগঠনিক সভা
আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত হবে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা। অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাংগঠনিক সভা করে ফরিদপুর বন্ধুসভা। ২৮ আগস্ট বিকেলে স্থানীয় একটি পত্রিকা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সাধারণ সম্পাদক সুব্রত কুমার পাল বলেন, ‘আমরা এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সব আয়োজন গ্রহণ করব। আমাদের ভাইবোনেরা যারা জিপিএ-৫ পেয়েছে, তাদের জন্য এটি যেন চমৎকার একটি দিন হয়, সে লক্ষ্যেই কাজ করছি।’
সভাপতি লক্ষ্মণ চন্দ্র মন্ডল বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা আমাদের নৈতিকতা ও দক্ষতার শিক্ষা দেয়। এ ধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দেয়। পাশাপাশি এটি তাদের সাংগঠনিকভাবে যোগ্য করে তোলে।’
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর বন্ধুসভার বন্ধু রফিকুল ইসলাম, সুজিত কুমার দাস, মাফিকুল ইসলাম, জাহিদুজ্জামান খান, মানিক কুন্ডু, তাওহীদুজ্জামান খান, শ্যামল মন্ডল, সজীব পাল, শুভ কুমার বিশ্বাস ও প্রান্ত ঘোষ।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ফরিদপুর বন্ধুসভা