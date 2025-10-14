কার্যক্রম

নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার কবিতা পাঠের আসর

লেখা:
আব্দুল হান্নান
নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার কবিতা পাঠের আসরছবি: বন্ধুসভা

কবিতা পাঠের আসর করেছে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। ১০ অক্টোবর বিকেলে প্রথম আলো নারায়ণগঞ্জ অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

সাধারণ সম্পাদক মৌন লাকি তাঁর স্বরচিত কবিতা ‘স্বাধীনতা’ আবৃত্তি করে শোনান। আবৃত্তি শেষে তিনি এই কবিতা লেখার কারণ তুলে ধরে বলেন, ‘১৯৭১ সালে আমরা দেশকে স্বাধীন করেছি। কিন্তু স্বাধীনতা কি শুধুই ছেলেদের জন্য? মেয়েদের স্বাধীনতা কোথায়? কেন তনুর মতো স্বীকার হচ্ছে মেয়েরা? এসবকে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে আমি এই কবিতাটি লিখেছি।’

উপদেষ্টা উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস কবিতাটি সম্পর্কে বলেন, ‘দেশ স্বাধীন হলেও মেয়েরা সঠিক স্বাধীনতা পাচ্ছে না। আমরা যতই বলি তারা স্বাধীন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার উল্টো।’

উইলিয়াম শেক্‌সপিয়ারের বাংলায় অনুবাদকৃত কবিতা ‘ফাল্গুনী’ আবৃত্তি করেন স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক ইউসুফ কবির। মাকে উদ্দেশ করে লেখা স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন বন্ধু এস এ বিপ্লব।

কবিতা পাঠের আসরে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি নয়ন আহমেদ, বন্ধু রায়হান খান, রিহান আলীসহ অন্য বন্ধুরা।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা

