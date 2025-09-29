কার্যক্রম

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা

বন্ধু গোলাম রশিদ স্মরণসভা

আলীউজ্জামান নূর
চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি ও জেলা স্কাউটসের সম্পাদক গোলাম রশিদের স্মরণে স্মরণসভাছবি: বন্ধুসভা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি ও জেলা স্কাউটসের সম্পাদক গোলাম রশিদের স্মরণে ২৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহরের জেলা স্কাউটস ভবনের গোলাম রশিদ মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা।

শুরুতেই গোলাম রশিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়ানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন জেলা স্কাউটসের সহকারী কমিশনার আশরাফুল আম্বিয়া, সাংবাদিক রবিউল হাসান ডলার, নারীদের সংগঠন জাগো নারী বহ্নিশিখার সভাপতি ফারুকা বেগম, চরমোহনপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, প্রবীণ স্কাউটার ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ইসরাইল সেন্টু, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার উপদেষ্টা মনোয়ারা খাতুন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির, সাবেক সভাপতি রফিকুল হাসান, নাহিদুল হক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

ছবি: বন্ধুসভা

বক্তারা বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা যাঁদের হাত ধরে শুরু থেকে এগিয়ে এসেছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গোলাম রশিদ। তিনি একাধিকবার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে অনেক কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে চাঁপাইনবাবগঞ্জে স্কাউটস আন্দোলন গতি পায়। এগিয়ে চলেছে সুনিপুণভাবে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে ব্যথিত ও শোকাহত।

উল্লেখ্য, গত ৬ আগস্ট বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকার বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন গোলাম রশিদ (৫১)। তিনি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার আরামবাগ মহল্লার গোলাম রাব্বানীর ছেলে।

অর্থ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা

