সিরাজগঞ্জে শিশুদের হাসির গল্প ও কৌতুক প্রতিযোগিতা

প্রদীপ সাহা
সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হাসির গল্প ও কৌতুক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণছবি: বন্ধুসভা

সিরাজগঞ্জে প্রথম আলো বন্ধুসভার আয়োজনে শিশুদের নিয়ে হাসির গল্প ও কৌতুক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ অক্টোবর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পৌর শহরের সিরাজী সড়কের মোহাম্মদীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিলানায়তনে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় তিনটি ভাগে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ৩০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারীরা একে একে তাদের হাসির গল্প ও কৌতুক উপস্থাপন করে।

শেষে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্য হতে বিজয়ী নয়জনের হাতে সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার পক্ষ হতে গল্পের বই উপহার দেওয়া হয়। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ১৫০ শিশুশিক্ষার্থীর মধ্যে স্ন্যাকস, বোতলজাত পানি ও কলম বিতরণ করা হয়। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাঈদা খাতুন, সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি প্রদীপ সাহা, প্রথম আলোর সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি আরিফুল গণিসহ বন্ধুসভার সদস্য এবং শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও সহকারী শিক্ষকরা।

মোহাম্মদীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাঈদা খাতুন বলেন, ‘এই বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য এমন আনন্দময় আয়োজন করায় আমরা প্রথম আলো বন্ধুসভাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। শিশুদের জন্য এমন আয়োজন তাদের সুস্থ মানসিক বিকাশ ঘটাবে।’

স্বাগত বক্তব্যে সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি প্রদীপ সাহা বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন থেকে দেখে আসছি সিরাজগঞ্জ পৌর শহরের মোহাম্মদীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার জন্য কোনো উন্মুক্ত জায়গা বা খেলার মাঠ নেই। যে কারণে শিশুশিক্ষার্থীরা খেলাধুলার আনন্দ থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে। তাই প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীদের একটুখানি আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করেছি।’

অভিভাবক আসমা আক্তার বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভার পক্ষ হতে শিশুদের জন্য এমন আয়োজন সত্যিই আমাকে খুবই মুগ্ধ করছে। ভবিষ্যতেও এমন আয়োজন অব্যাহত থাকবে এমনটি আশা রাখছি।’

