দীপ্ত শক্তি নিয়ে বন্ধুরা দেশ ও মানুষের জন্য কাজ করে যেতে চান

নোয়াখালী বন্ধুসভা
দীপ্ত শক্তি নিয়ে বন্ধুরা দেশ ও মানুষের জন্য কাজ করে যেতে চান
‘আমাদের সব পরিকল্পনা, আমাদের ২৭ বছরের সব স্মৃতি আর সম্পদ, আমাদের সমাবেশের সব প্রস্তুতি—সব পুড়ে অঙ্গার। অসহায় চোখে তাকিয়ে ভাবছি...’
গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, প্রথম আলো পত্রিকায় বন্ধুসভার পাতায় জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক ‘বন্ধুসভা হারে না, হারতে পারে না’ শিরোনামে কথাগুলো লিখেছেন।
২ জানুয়ারি বিকেলে জেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে নোয়াখালী বন্ধুসভা বছরের প্রথম পাঠচক্র এবং নিয়মিত বৈঠকের আয়োজন করে। পাঠচক্রে বন্ধুসভা এবং একটি সফল আয়োজন বন্ধু সমাবেশ নিয়ে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিকের লেখা নির্বাচন করা হয়।
সাধারণ সম্পাদক সানি তামজীদের সঞ্চালনায় পরিচয় পর্বের পর শুরু হয় মূল আলোচনা। পাঠচক্রে নতুন বন্ধুরা বন্ধুসভা সম্পর্কে জানতে চাইলে সহসভাপতি মোহাম্মদ শিমুল বলেন, বন্ধুসভা হলো এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে বন্ধুরা দেশ ও সমাজের জন্য এবং সর্বোপরি নিজেদের কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারেন।
বছরের প্রথম পাঠচক্র এবং নিয়মিত বৈঠক হওয়ায় সঞ্চালক সবার কাছ থেকে নতুন বছর নিয়ে প্রত্যাশার কথা শোনেন। সবাই নতুন বছরে নতুন আঙ্গিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার কথা বলেন। একই সঙ্গে নিজেদের জন্য আত্মোন্নয়নমূলক কাজ করার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন।
সভাপতি আসিফ আহমেদ বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র এবং কার্যকরী কমিটির বিভিন্ন পদের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও পরিধি নিয়ে কথা বলেন। আসিফ আহমেদ বলেন, ‘গত ১৮ ডিসেম্বর শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুর দিন ঢাকায় বন্ধুসভার অফিসে এক অশুভ শক্তি উদ্দেশ্যপ্রবণ হয়ে হামলা করে। ফলে বন্ধুসভার পথচলার ২৭ বছরের স্বপ্ন, স্মৃতি একনিমেষেই ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এতেও বন্ধুসভা হার মানেনি। মাত্র তিন দিনের প্রচেষ্টায় আবারও নতুন করে বন্ধু সমাবেশ করে একটি সফল আয়োজন সম্পন্ন করেছে। এই দীপ্ত শক্তি নিয়ে আমরাও আমাদের জায়গা থেকে বন্ধুদের জন্য দেশের জন্য সর্বোচ্চ কাজ করে যাব।’
নতুন কমিটির প্রতি আশা ব্যক্ত করে বন্ধু ইমতিয়াজ দোলন বলেন, ‘নোয়াখালী বন্ধুসভা তিন বছর ধরে সেরার জায়গা ধরে রেখেছে। আশা করছি, এ বছর এবং ভবিষ্যতেও দারুণ কাজ করে সেরার এই ধারা অব্যাহত রাখবে।’
বন্ধু অর্ঘ্য ভূঁইয়া বলেন, ‘বন্ধু সমাবেশের রেশ এখনো কাটছেই না। এখনো বন্ধু সমাবেশের সেই সুন্দর মুহূর্তগুলো ভেসে ওঠে। বন্ধুসভার সঙ্গে এই যাত্রা আশা করছি সব সময় থাকবে।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিদা রেশমি, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক শান্ত চন্দ্র দে, ম্যাগাজিন সম্পাদক বুশরা করিম, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক জয়শ্রী নাথ, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক পুনম রানী নাথ, অর্থ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, কার্যকরী সদস্য রুমাইয়া সুলতানা, বন্ধু নুরসাত রুমুসহ আরও অনেকে।
সাধারণ সম্পাদক, নোয়াখালী বন্ধুসভা