মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার প্রত্যয়

চট্টগ্রাম বন্ধুসভা
মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার প্রত্যয়
২০২৬ কার্যনির্বাহী বছরের জন্য চট্টগ্রাম বন্ধুসভার ২৫ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ৪ জানুয়ারি বিকেলে প্রথম আলোর চট্টগ্রাম অফিসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই কমিটির নাম ঘোষণা করেন প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও বন্ধুসভার উপদেষ্টা কবি বিশ্বজিৎ চৌধুরী।
বিশ্বজিৎ চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘বিগত কমিটির কার্যক্রম আমাকে সত্যিই বিস্মিত করেছে। তারা নতুন আঙ্গিকে পাঠচক্র আয়োজন করেছে এবং আইটি টিমের উদ্ভাবনী কাজ ছিল অন্যান্য বন্ধুসভা থেকে আলাদা ও ব্যতিক্রমধর্মী।’ তিনি আরও বলেন, ২০২৫ সাল ছিল নানা দিক থেকে একটি অস্থির সময়। সেই পরিস্থিতির মধ্যেও চট্টগ্রাম বন্ধুসভা বড় বড় আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, যা তাদের সাংগঠনিক সক্ষমতার প্রমাণ। ভবিষ্যতে নবগঠিত কমিটি আরও সৃজনশীল ও কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলেও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বন্ধুসভার উপদেষ্টা সঞ্জয় বিশ্বাস, জয়শ্রী দাশ, শিহাব জিশান, ফাহিম উদ্দিন শাওনসহ বন্ধুসভার অন্য বন্ধুরা। উপদেষ্টারা সদ্য বিদায়ী কমিটির কার্যক্রমের মূল্যায়ন করেন। তাঁদের বক্তব্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও সৃজনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্ধুসভাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিদায়ী কমিটির অবদানের প্রশংসা করা হয়। একই সঙ্গে নবগঠিত কমিটির জন্য দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন তাঁরা।
চট্টগ্রাম বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন রুমিলা বড়ুয়া এবং সাধারণ সম্পাদক ইরফাতুর রহমান। এ ছাড়া সহসভাপতি হিসেবে ইব্রাহিম তানভীর ও নুরুজ্জামান খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সাঈদ আল সোহেল ও ইকবাল হোসেন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মাসুদ রানার নাম ঘোষণা করা হয়।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহসাংগঠনিক সম্পাদক এ আর আসাদ, অর্থ সম্পাদক ফয়সাল হাওলাদার, দপ্তর সম্পাদক জয় চক্রবর্তী, প্রচার সম্পাদক সাকিব জিসান, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক কামরান চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক তিথি তালুকদার, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক উষা বিনতে হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক বহ্নি শিখা পর্ণা, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক আমেনা আক্তার, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক শান্ত বড়ুয়া, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক আফিফ ইব্রাহীম মজুমদার, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক ইনজামাম ইসলাম, ম্যাগাজিন সম্পাদক শাহাদাত হোসাইন, বইমেলা সম্পাদক সামিয়া সুলতানা, কার্যনির্বাহী সদস্য শাওন রায়, তাজরিয়া রাশিদ ও শারমিন ইসলাম।
কমিটি ঘোষণার পর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তাঁদের বক্তব্যে বন্ধুসভার আগামী দিনের পরিকল্পনা, সামাজিক কার্যক্রম এবং সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি রুমিলা বড়ুয়ার সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করে মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিদায়ী কমিটির সভাপতি ইব্রাহিম তানভীর।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্ধুসভা