কার্যক্রম

‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থ নিয়ে মিরপুর বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসর

লেখা:
নাসরিন আক্তার
মিরপুর বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসরছবি: বন্ধুসভা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে মিরপুর বন্ধুসভা। ২৫ আগস্ট এটি অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক নাসরিন আক্তারের সঞ্চালনায় উপস্থিত বন্ধুরা কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতার ভাব ও ব্যঞ্জনা তুলে ধরেন। বিশেষ করে ‘সোনার তরী’ কবিতার আধ্যাত্মিকতা, আত্মত্যাগ ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেন।

উপদেষ্টা অপূর্ব বড়ুয়া বলেন, ‘“সোনার তরী” কেবল একটি কাব্যগ্রন্থ নয়, এটি মানুষের আত্মানুসন্ধানের প্রতিচ্ছবি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার মাধ্যমে যে জীবনের গভীর সত্য উন্মোচন করেছেন, তা আজও পাঠকদের নতুন করে ভাবতে শেখায়।’

পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সভাপতি মুহাইমিনুর রহমান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জান্নাতুল মাসরুক, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক জিনাত বিনতে জিয়া, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক সায়াফ হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য মুশফিকুর রহমান, তানজিলুর রহমানসহ অন্য বন্ধুরা।

পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, মিরপুর বন্ধুসভা

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন