সিলেট বন্ধুসভা
নতুন বছরে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে চান বন্ধুরা
নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে সাংগঠনিক সভা করেছে সিলেট বন্ধুসভা। ৯ জানুয়ারি সিলেট বন্ধুসভার নিজস্ব কার্যালয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় ২০২৬ সালের কার্যনির্বাহী কমিটির পূর্ণাঙ্গ পর্ষদের নাম ঘোষণা, পরিচয় পর্ব এবং সদস্যদের ক্রেস্ট প্রদান করে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়া হয়।
জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সভাপতি দেব রায় সৌমেন। এরপর বছরব্যাপী কাজের ভিত্তিতে পাঁচজন বন্ধুকে ‘বর্ষসেরা বন্ধু ২০২৫’ ঘোষণা এবং তাঁদের হাতে উপহার তুলে দেওয়া হয়। বর্ষসেরা বন্ধুরা হলেন মাহবুব হোসাইন, অনুপমা দাস, প্রত্যাশা তালুকদার, কৃত্য ছত্রী ও সূবর্ণা দেব।
পরে একে একে উপস্থিত বন্ধুরা ২০২৬ সালে সিলেট বন্ধুসভাকে কোথায় দেখতে চান এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে কীভাবে কাজ করতে চান, সে বিষয়ে নিজেদের মতামত ও পরিকল্পনা তুলে ধরেন। উপদেষ্টা মামুন পারভেজ বলেন, ২০২৫ সালে সিলেট বন্ধুসভা অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে এবং ২০২৬ সালেও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ আসবে। তবে মনোবল বজায় রেখে সবাই যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যায়, তাহলে প্রাপ্তির ভান্ডারও অনেক বড় হবে।
বক্তব্য শেষে নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন মামুন পারভেজ। সভাপতি পদে টানা দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হয়েছেন দেব রায় সৌমেন, সাধারণ সম্পাদক শেখ ফয়সাল আহমেদ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন সূবর্ণা দেব।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সমরজিৎ হালদার, সহসাংগঠনিক সম্পাদক মাজেদুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনুপমা দাস, কার্যনির্বাহী সদস্য রেজাউল হক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রত্যাশা তালুকদার, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক অম্লান রায়, কার্যনির্বাহী সদস্য গায়ত্রী বর্মন, বইমেলা সম্পাদক সৌম্য মণ্ডল, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক ধীমহি ধৃতি, দপ্তর সম্পাদক সাজন বিশ্বাস, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাহবুব হোসাইন, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক আদনান আহমেদ, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক সুমন দাশ, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আইনুল হক, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক শতাব্দী মৌ, ম্যাগাজিন সম্পাদক মিনথিয়া ইসলাম, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক প্রণব চৌধুরী, বন্ধু আরাফসহ অন্য বন্ধুরা।
সভাপতি, সিলেট বন্ধুসভা