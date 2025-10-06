কার্যক্রম

জাককানইবি বন্ধুসভার পাঠচক্রে ‘দারুচিনি দ্বীপ’

লেখা:
তাকিয়া তাহসিনা
জাককানইবি বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসরছবি: বন্ধুসভা

হুমায়ূন আহমেদের বহুল পঠিত উপন্যাস ‘দারুচিনি দ্বীপ’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ১ অক্টোবর বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

শুভ্র ও তার সঙ্গীদের সমুদ্রযাত্রার স্বপ্ন, সেই স্বপ্নপথে নানা আকাঙ্ক্ষা ও অপূর্ণতা—সবকিছুই উপন্যাসে যেমন মুগ্ধতা ছড়িয়েছে, তেমনি আলোচনাতেও ছড়িয়ে পড়ল অনুভূতি আর চিন্তার ঢেউ। অসম্পূর্ণ যাত্রার মধ্যেও জীবনের পূর্ণতার সৌন্দর্য খুঁজে নেওয়ার বার্তা যেন ছুঁয়ে গেল সবার হৃদয়।

পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আকিব হোসেন, সাধারণ সম্পাদক উমি সিদ্দিক, সহসাংগঠনিক সম্পাদক নুসরাত জাহানসহ অন্য বন্ধুরা।

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন