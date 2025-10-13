এডাস্ট বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক
আগামী ৪ নভেম্বর প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ বাস্তবায়ন ও বন্ধুসভার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে এডাস্ট বন্ধুসভা। ১১ অক্টোবর অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সভাপতি অংকন তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে বৈঠক পরিচালনা করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান নূর নবী রাজ, জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক কেয়া বোস ও জুবায়ের আহমেদ, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও কো–অর্ডিনেটর সারোয়ার হোসাইন ইসলাম, ফার্মেসি বিভাগের প্রভাষক সেলিম উদ্দিন ও ল্যাব ডেমনস্ট্রেটর সানজিদা আক্তার।
বন্ধুদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি সাইফুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তানিয়া আক্তার, অর্থ সম্পাদক কামরুন নাহার, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক ফারাবী আনাছ, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক মাকসুদ এলাহী, প্রচার সম্পাদক তরিকুল সানিসহ অন্য বন্ধুরা।
প্রচার সম্পাদক, এডাস্ট বন্ধুসভা