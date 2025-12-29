কার্যক্রম

‘শীত আইলে আমরার কষ্টটা বেশি হয়’

মোহাম্মদ খালিদ হাসান
ভোরের কুয়াশা তখনো পুরোপুরি কাটেনি। ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়ে আরও দশ কিলোমিটার গন্তব্য। রাস্তা থেকে মাদ্রাসার পথে হাঁটতে হাঁটতে পায়ের নিচে ঠান্ডা মাটি কেঁপে উঠছিল। টান হাসাদিয়া হাসানুল উলুম ইউসুফবিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার আঙিনায় ঢুকতেই চোখে পড়ল শিশুদের। চোখে কৌতূহল, শরীরে শীতের চাপা কাঁপুনি। পাশে দাঁড়িয়ে বয়োবৃদ্ধ নারী-পুরুষ, তাঁদের চোখেও উৎসুক অপেক্ষা।

ময়মনসিংহ বন্ধুসভার বন্ধুদের হাতে ছিল উষ্ণতার গল্প। অর্ধশত নারী, শিশু ও বয়োবৃদ্ধের হাতে যখন শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হলো, মাদ্রাসার নিরিবিলি পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ল একধরনের নীরব স্বস্তি। কেউ কম্বল জড়িয়ে ধরল বুকে, কেউ মাথায় তুলে নিল যেন আশীর্বাদ।

২২ ডিসেম্বর সকাল আটটায় ময়মনসিংহ সদর উপজেলার পরানগঞ্জ ইউনিয়নের টান হাসাদিয়া গ্রামসহ আশপাশের তিনটি গ্রামের অর্ধশত বয়োবৃদ্ধ নারী-পুরুষ ও শিশুদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করে ময়মনসিংহ বন্ধুসভা।

কম্বল হাতে নিয়ে হাসাদিয়া গ্রামের শাহজাহান মণ্ডল (৫০) বলেন, ‘শীত আইলে আমরার কষ্টটা বেশি হয়। চরের রাইতগুলোতে খুব হিয়েন পড়ে। এর লাইগ্যা অনেক সময় ঠিকমতো ঘুমাইতেও হারি না। আইজ এই কম্বল পেয়ে মনে হইল, কেউ আমরার কথা ভাবে। তোমরার দেওয়া কম্বলডা শুধু শরীরে নয়, মনেও সাহস জোগাল।’

ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান বলেন, ‘বন্ধুসভা সব সময় মানুষের পাশে থাকার কথা বলে। আজকের এই শীতবস্ত্র বিতরণ তারই একটি উদাহরণ। চরাঞ্চলের মানুষদের কষ্ট আমরা কাছ থেকে দেখেছি। তাঁদের মুখে সামান্য স্বস্তির হাসি ফোটাতে পারলেই আমাদের এই উদ্যোগ সার্থক। আগামীতেও ময়মনসিংহ বন্ধুসভা মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।’

বন্ধুসভার উপদেষ্টা আলী ইউসুফ বলেন, ‘শীত মৌসুমে চরাঞ্চলের মানুষের কষ্টটা সবচেয়ে বেশি হয়। তাঁদের এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ময়মনসিংহ বন্ধুসভা বিশ্বাস করে, মানবিক উদ্যোগই সমাজকে এগিয়ে নেয়। সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা আগামী দিনেও প্রান্তিক মানুষের পাশে থাকতে চাই।’

সুষ্ঠুভাবে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেন টান হাসাদিয়া হাসানুল উলুম ইউসুফবিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ রাকিবুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘যাঁরা দুঃসাহসিক ও দারিদ্র্যগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তাঁরাই প্রকৃত মানবিক মানুষ। এই শীতবস্ত্র বিতরণও মানবিক ও ইসলামিক দায়িত্বের অংশ। শিশু, নারী ও বয়োবৃদ্ধদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। আল্লাহ তাঁদের সুস্থ রাখুন, নেক হায়াত দান করুন এবং তাঁদের প্রচেষ্টার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।’

বিতরণ কার্যক্রমে আরও উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ বন্ধুসভার বন্ধু রাকিব হাসান, শাহাদাত হোসেন, ফারদিন হাসান, অনিক চন্দ্র, সাদমান ওয়াশীত ও শাহরিয়ার শান্ত।

