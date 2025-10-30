কার্যক্রম

ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সঙ্গে জাতীয় পর্ষদের সাংগঠনিক বৈঠক

লেখা:
মোহাম্মদ খালিদ হাসান
বৈঠকে জাতীয় পর্ষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী ফিরোজছবি: বন্ধুসভা

ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ। ২৭ অক্টোবর দুপুর ১২টায় আনন্দ মোহন কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের পাঠকক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পর্ষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী ফিরোজ।

শুরুতে বন্ধুরা মোহাম্মদ আলী ফিরোজকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এরপর বন্ধুরা নিজ নিজ পরিচয় দেন। পরিচয় পর্ব শেষে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান।

জাতীয় পর্ষদের সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী ফিরোজ বলেন, ‘বন্ধুসভা এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তরুণেরা নিজেদের ভাবনা প্রকাশ করতে পারে, শিখতে পারে ও সমাজের জন্য কিছু করার অনুপ্রেরণা পায়। আগামী দিনগুলোয়ও আমরা নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। যাতে আরও বেশি বন্ধু যুক্ত হয় এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।’

ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সমাবেশে ময়মনসিংহ বন্ধুসভাকে আরও তৎপর হওয়ার জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। মোহাম্মদ আলী ফিরোজের আলোচনায় আরও উঠে আসে—একটি ভালো কাজ, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সুধী সমাবেশ, আসন্ন উচ্চমাধ্যমিক জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা, ২০২৬ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনে নারী বন্ধুদের আনুপাতিক হারে বাড়ানো, কর্ম নিষ্ঠাবান বন্ধুদের অগ্রাধিকার দেওয়াসহ নানা বিষয়।

ছবি: বন্ধুসভা

ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান বলেন, ‘স্বেচ্ছাসেবা, মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম করার পাশাপাশি আত্ম উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে ময়মনসিংহ বন্ধুসভা। আশা করি জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সহযোগিতা ও নিদের্শনায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারব এবং সামনে আরও এগিয়ে যাব।’

জাতীয় পরিচালনা পর্ষদকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এ সময় ময়মনসিংহ বন্ধুসভার নিয়মিত প্রকাশনা ‘প্রত্যুষ’-এর তিনটি সংখ্যা অতিথিকে উপহার দেওয়া হয়।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো ময়মনসিংহের নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান, বন্ধুসভার সাংগঠনিক সম্পাদক রাবিয়াতুল বুশরা, প্রচার সম্পাদক হিমেল মাহমুদ, ম্যাগাজিন সম্পাদক মুনমুন আহমেদ, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক তানভীর সানি, কার্যনির্বাহী সদস্য গোলাপ রানী, সাব্বির হোসেন, ফারহান ফুয়াদ, বন্ধু বোরহান উদ্দিন, মো. উজ্জল, অনিক চন্দ্র দাস, রূপা চন্দ্র দাস, সিমা আক্তার, সাখাওয়াত হোসেনসহ অন্য বন্ধুরা।

সভাপতি, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা

