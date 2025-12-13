বন্ধুদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনালেন মুক্তিযোদ্ধা এম এ কাদির মিয়া

গাজীপুর বন্ধুসভা
বন্ধুদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনালেন মুক্তিযোদ্ধা এম এ কাদির মিয়া
মাত্র ১৭ বছর বয়সে মাতৃভূমি বাংলাকে পাকিস্তানের হাত থেকে রক্ষা করতে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এম এ কাদির মিয়া। নিজের জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করতে ঘর ছেড়েছিলেন তৎকালীন দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া এই কিশোর। ভারতের মাটিতে সহস্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বরিশাল অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করায় সারা জীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন গেরিলা বাহিনীর এই বীর মুক্তিযোদ্ধা।
গাজীপুর বন্ধুসভার ‘এসো মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনি’ আসরে বন্ধুদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনান বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম এ কাদির মিয়া। ১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রথম আলো গাজীপুর অফিসের বন্ধুসভা কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
এম এ কাদির মিয়া ৯ নম্বর সেক্টরে বরিশাল অঞ্চলে যুদ্ধ করেন। একাধিক ছোট-বড় অপারেশন করতে গিয়ে নিজের জীবন ছিল ঝুঁকিতে। কম বয়সে যুদ্ধ করা মোটেও সহজ ছিল না। আর ভারতে প্রশিক্ষণের সময়টা অনেক করুণ ছিল। এম এ কাদির মিয়া বলেন, ‘ভারতে প্রশিক্ষণের সময় টানা ১৯ দিন ভাত খাইনি। কত রাত ঘুমাইনি। আসলে আমাদের না খেয়ে থাকারও প্রশিক্ষণ হয়েছিল।’
এ সময় বন্ধুসভার বন্ধুরা বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এই মুক্তিযোদ্ধার কাছে। কেউ যুদ্ধের গল্প, কেউ প্রশিক্ষণের গল্প, কেউ স্বাধীনতার পরের গল্প জানতে চান। ১৯৭১ সালের সেই ভয়াল দিনগুলো, কঠিন প্রশিক্ষণ ও মাতৃভূমি রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া মুক্তিকামী বাঙালির আবেগ ও সাহসিকতার বীরত্বগাথা জীবন্ত স্মৃতি শুনে অনেকের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।
এম এ কাদির মিয়া বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের এত বছর পরও মুক্তিযোদ্ধারা খুব ভালো নেই। আজ প্রথম আলো ও বন্ধুসভা যেভাবে সম্মান দিল, অনেক কৃতজ্ঞ ও খুশি। প্রথম আলো বরাবরই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরে। প্রথম আলো থেকে পাওয়া সম্মানটুকু আজীবন মনে থাকবে।’
মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনার এই আসরে উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার সভাপতি বাবুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শাহরিয়ার মণ্ডল, প্রচার সম্পাদক সামিউল ইসলাম, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক আবিদা সুলতানা, সহসাংগঠনিক আরাফাত রিকু, বন্ধু রাবেয়া আক্তার, তানিয়া আক্তার, সাব্বির আহম্মেদ, জাহিদুল ইসলাম, নাজমুল হোসাইন, হৃদয় আহম্মেদসহ অন্য বন্ধুরা।
