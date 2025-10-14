শহীদুল্লা কায়সারের ‘সারেং বৌ’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্র

জামালপুর বন্ধুসভা
শহীদুল্লা কায়সারের ‘সারেং বৌ’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্র
শহীদুল্লা কায়সারের ‘সারেং বৌ’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে জামালপুর বন্ধুসভা। ১০ অক্টোবর রাতে ভার্চ্যুয়াল প্ল্যাটফর্ম গুগল মিটে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী। তাঁর জীবন ছিল সাহিত্য, সাংবাদিকতা এবং বামপন্থী রাজনীতির সংমিশ্রণে এক বর্ণাঢ্য সংগ্রাম।
উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে সারেং কদম আলী এবং তার ধৈর্যশীল ও সংগ্রামী স্ত্রী নবিতুন। সারেং কদম জাহাজের কাজে বছরের পর বছর বাইরে থাকে, আর নবিতুন একা ঘরে তার ফেরার প্রতীক্ষা করে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে গ্রামের মোড়ল ও অন্যদের ষড়যন্ত্র, দারিদ্র্য ও সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে নবিতুনের টিকে থাকার কঠোর সংগ্রামের চিত্রই এঁকেছেন ঔপন্যাসিক।
গল্পের চূড়ান্ত পর্যায়ে এক জলোচ্ছ্বাসে মুমূর্ষু স্বামীকে নবিতুন স্তনদুগ্ধ পান করিয়ে বাঁচিয়ে তোলে, যা তার প্রেম, আত্মত্যাগ ও অসামান্য মানবিকতার প্রতীক।
