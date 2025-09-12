কৃতিত্বের স্বীকৃতি, অনুপ্রেরণার বার্তা নিয়ে কুষ্টিয়ায় জিপিএ-৫ সংবর্ধনা

কৃতিত্বের স্বীকৃতি, অনুপ্রেরণার বার্তা নিয়ে কুষ্টিয়ায় জিপিএ-৫ সংবর্ধনা
প্রখর রোদ উপেক্ষা করে ৮ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ২০২৫। সকাল থেকে জেলা শিল্পকলা একাডেমির প্রাঙ্গণ ভরে ওঠে কৃতী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পদচারণে। অভিভাবকদের জন্য ছিল আলাদা বসার ব্যবস্থা, যেখানে প্রজেক্টরের মাধ্যমে পুরো অনুষ্ঠান সরাসরি দেখানো হয়।
এ বছর কুষ্টিয়ায় ১ হাজার ৩০০ শিক্ষার্থী সংবর্ধনার জন্য নিবন্ধন করেন। সকাল ৯টা থেকে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত স্টল থেকে উপহার সংগ্রহ করে স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে অডিটরিয়ামে প্রবেশ করেন। শিল্পকলা অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ছিল উপচে পড়া ভিড়। অনেকে মেঝেতে বসে, আবার কেউ দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।
সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথম আলোর কুষ্টিয়ার নিজস্ব প্রতিবেদক তৌহিদী হাসান প্রথম আলো সম্পাদকের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এরপর ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
শিখোর পক্ষ থেকে তিনজন শিক্ষক—আবদুল্লাহ আল মেহেদি, কামরুল হাসান শাহিদিন ও তাশফিকাল সামি শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন এবং বই উপহার দেন।
অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পকলা একাডেমির শিল্পী সুজন রহমান। তিনি লালন সংগীত পরিবেশন করেন। অতিথি শিল্পী হিসেবে গান পরিবেশন করেন লালনকন্যা শাহরিন সুলতানা মিম। তাঁর গানের সঙ্গে নাচে অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা। পাবনা বন্ধুসভার সভাপতি ও কোলাহল ব্যান্ডের শিল্পী নাহিদুজ্জামান গান পরিবেশন করেন। জিপিএ থিম সং–এর সঙ্গে নাচ পরিবেশন করেন চারু সাহা, অন্তরা সাহা, ইসরাত সিনহা, রিয়াদ হাসান ও রোহান।
গান ও নাচ পরিবেশনের পাশাপাশি চলে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা। কুইজে বিজয়ী ১০ শিক্ষার্থীকে মঞ্চে এনে পুরস্কার তুলে দেন প্রথম আলোর সহকারী বার্তা সম্পাদক তপতী বর্মন। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমাদের মতো মেধাবী এই মুখগুলো সরাসরি দেখে খুব ভালো লাগছে। তোমরা পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বই বেশি করে পড়বে, সিনেমা দেখবে, জ্ঞান বৃদ্ধি করবে। প্রথম আলো তোমাদের পাশে থাকবে।’
কুষ্টিয়া বন্ধুসভার সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়।
সভাপতি, কুষ্টিয়া বন্ধুসভা