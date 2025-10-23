একটি ভালো কাজ
বেদেপল্লিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ক্যাম্পেইন ও স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ
‘স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। মাসিকের সময় সঠিক স্বাস্থ্যবিধি না মানলে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ ও রোগের ঝুঁকি তৈরি হয়। স্যানিটারি ন্যাপকিন এই ঝুঁকি থেকে নারীদের রক্ষা করে এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। কাপড় বা অনিরাপদ উপকরণের পরিবর্তে নিয়মিত স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করলে শরীর সুস্থ থাকে। তাই শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি।’
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার উদ্যোগে সাভারের বেদেপল্লিতে নারী ও শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা ক্যাম্পেইনে কথাগুলো বলেন বক্তারা। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে ২২ অক্টোবর এ কর্মসূচি পালন করা হয়। পাশাপাশি নারীদের মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ও হ্যান্ডওয়াশ বিতরণ করা হয় এবং শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ।
মূল আলোচনা করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক মারিয়া মুরাদ। তাঁর আলোচনায় উঠে আসে, স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও নিয়মিত হাত ধোয়ার গুরুত্ব। তিনি নারীদের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে সচেতন করেন এবং দৈনন্দিন জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানান।
বেদেপল্লির সর্দার আজমত মিয়াকে (৬৫) সঙ্গে নিয়ে আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক রেজনান চৌধুরী। বক্তব্য দেন সভাপতি শেখ হামিম তাজ। বেদেপল্লির সরদার আজমত মিয়া ভবিষ্যতেও এমন মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে বন্ধুসভাকে অনুরোধ জানান।
কার্যনির্বাহী সদস্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা