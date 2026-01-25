নতুনের জয়গানে মুখর চকরিয়া বন্ধুসভা

নতুনের জয়গানে মুখর চকরিয়া বন্ধুসভা
‘ভালোর সাথে, আলোর পথে’ স্লোগানে ২০২৬ কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক, পরিচিতি সভা ও বন্ধুবরণ করেছে চকরিয়া বন্ধুসভা। ২৪ জানুয়ারি শহরের একটি রেস্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো চকরিয়া-পেকুয়া প্রতিনিধি এস এম হানিফ। তিনি বলেন, ‘বন্ধুসভা শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি নিজেকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার একটি পাঠশালা। তরুণদের শুধু ভালো কাজ করলেই হবে না, পাশাপাশি বই ও পত্রিকা পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে হবে।’
সভাপতি আবু তৈয়বের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আরমান রাফির সঞ্চালনায় সভার শুরুতেই নতুন সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন উপদেষ্টা আজিজুল হক, আবদুর রহিম, নারায়ণ দাশ ও শোয়াইবুল ইসলাম।
এ সময় বক্তারা ২০২৬ সেশনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করেন এবং আর্তমানবতার সেবা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় বন্ধুসভাকে আরও গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পরিচিতি পর্ব ও আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে।
সাধারণ সম্পাদক, চকরিয়া বন্ধুসভা