‘আজকাল পরশু’ ছোটগল্প নিয়ে খুলনা বন্ধুসভার পাঠচক্র

লেখা:
রহমাতুল্লাহ
খুলনা বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসরছবি: বন্ধুসভা

পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছোটগল্প ‘আজকাল পরশু’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে খুলনা বন্ধুসভা। ৮ আগস্ট বিকেলে প্রথম আলো খুলনা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

গল্পে, পঞ্চাশের মন্বন্তরে খাদ্যসংকট দেখা দিলে রামপদ তার স্ত্রী মুক্তাকে রেখে চলে যায় শহরে। মুক্তাকে একা পেয়ে দুষ্টু চরিত্রের ঘনশামের ও তার লোকজন মুক্তাকে কুপ্রস্তাব দেয়। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে সে অবৈধকাজে লিপ্ত হয়। স্বামী রামপদ গ্রামে ফিরে স্ত্রীর কথা জেনেও কর্ণপাত করেন না। দুষ্টু চরিত্রের ঘনশাম তাদের এক হতে দেবে না বলে তাদের গৃহে আটকে রেখে সালিসের আয়োজন করে। সব বাধা অতিক্রম করে মুক্তা ও রামপদ আবারও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায়।

উপদেষ্টা প্রফেসর তুহিন রায় বলেন, ‘গল্প, উপন্যাস ও কাব্য পড়লে সে সময়কার সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বই পড়লে সময় নষ্ট হয় না, বরং দারুণ একটি সময় উপভোগ করা যায়। যুগের অনেক মন্বন্তরের কাহিনি আমরা বিভিন্ন বইয়ে পড়েছি।’

বন্ধু জয়ন্ত গাইন বলেন, ‘সমাজে থাকলে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কথা বলবে। সেসবে মন না দিয়ে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তবেই সফলতা আসবে।’

পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক জুঁই আক্তারের সঞ্চালনায় এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা বনানী আফরোজা, সহসভাপতি অমিত সরদার ও এম এম মাসুম বিল্যাহ, সাধারণ সম্পাদক আসফিক আহমাদ সিদ্দিকী, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক ফারজানা আক্তার, বন্ধু রাইসা, দীপ মণ্ডলসহ অন্য বন্ধুরা।

