চট্টগ্রাম বন্ধুসভা
বাংলা আধুনিক গানের আসর
চট্টগ্রাম বন্ধুসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক মনোমুগ্ধকর বাংলা আধুনিক গানের আসর। ৮ আগস্ট বিকেলে চট্টগ্রাম বন্ধুসভা কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়। গান, হাসি, করতালি আর বন্ধুত্বের উষ্ণতায় মিলেমিশে সুরের আবেশে এক অনন্য সন্ধ্যা কাটান বন্ধুসভার সদস্য ও অতিথিরা।
অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকেল চারটায়। সঞ্চালক প্রথমেই সবাইকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। উদ্বোধনী বক্তব্যে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা বলেন, ‘বন্ধুদের মধ্যে সংস্কৃতিচর্চার এই ধারাবাহিকতা আমাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে। গান শুধু বিনোদন নয়, এটি মানুষের মনে ভালোবাসা ও ঐক্যের সেতুবন্ধ গড়ে তোলে।’
সহসাংগঠনিক সম্পাদক এ আর আছাদ বলেন, ‘এমন আয়োজন কেবল আনন্দের জন্য নয়; বরং এটি আমাদের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে মজবুত করে। নতুন প্রজন্মকে বাংলার গান ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।’
গান পরিবেশনার সূচনা হয় দেবশ্রী নন্দীর কণ্ঠে ‘আজ মন চেয়েছে’ দিয়ে। গানটি শুরু হতেই হলঘর ভরে যায় করতালিতে। একে একে বন্ধু তিথি ধর গেয়ে শোনান ‘নয়ন সরসী’, তুষার কবিরের কণ্ঠে শোভা পায় ‘তুমি আমার এমনি একজন’, ও দেবমিতা নন্দী পরিবেশনা করেন ‘আজ শ্রাবণের বাতাস বুকে’ গানটি।
প্রতিটি গান শেষে করতালি ও প্রশংসার ঝড় ওঠে। শ্রোতাদের অনেকেই গানগুলোর প্রেক্ষাপট নিয়ে নিজেদের স্মৃতিচারণা করেন। বন্ধু পূর্ণা চৌধুরী বলেন, ‘এমন আয়োজন শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা আরও বাড়িয়ে দেয়। এখানে শুধু গান নয়, আমরা একে অপরের কাছাকাছি আসি।’
নবীন বন্ধু তানভীর মাহমুদ বলেন, ‘প্রথমবারের মতো বন্ধুসভার এমন অনুষ্ঠানে এলাম। মনে হলো, যেন সুরের এক উৎসবে অংশ নিয়েছি।’
অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তে জয় চক্রবর্ত্তী পরিবেশন করেন মান্না দের কালজয়ী গান ‘কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই’। গানটির সুর ও কথা শ্রোতাদের হৃদয়ে গভীর নস্টালজিয়া জাগিয়ে তোলে।
গানের আসর শেষে বন্ধুসভার পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী শিল্পী, উপস্থিত দর্শক এবং আয়োজকদের ধন্যবাদ জানানো হয়। আয়োজকেরা জানান, ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে, হয়তো উন্মুক্ত মঞ্চে, বাংলা আধুনিক গানের আসর আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। যাতে আরও বেশি মানুষ এই সাংস্কৃতিক আনন্দে শামিল হতে পারেন।
সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে সবাই অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন; কিন্তু মন ভরে থাকে সুরের মধুর স্মৃতি আর বন্ধুত্বের উষ্ণতায়।
কার্যনির্বাহী সদস্য, চট্টগ্রাম বন্ধুসভা