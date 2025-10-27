একটি ভালো কাজ
দুটি জীবনে আশার আলো জ্বালাতে এডাস্ট বন্ধুসভার উদ্যোগ
রাজধানীর উত্তরার খানটেক এলাকার বাসিন্দা পাঁচ সন্তানের জননী পারভিন বেগম (৩০)। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি স্বামীর স্বল্প আয়ের কারণে তাঁদের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে পারভিনকে চায়ের ফ্লাস্ক ও চা বানানোর উপকরণ উপহার দিয়েছে এডাস্ট বন্ধুসভা; যাতে তিনি স্বল্প পরিসরে হলেও উপার্জন শুরু করতে পারেন।
উত্তরার গাওয়াই পেয়ারাবাগানের বস্তির বাসিন্দা হুরমুজ আলী (৬৪) শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার। শরীরের এক পাশ অবশ হওয়ায় হাঁটাচলা করতে পারেন না। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে হুইলচেয়ারও কিনতে পারেননি। এডাস্ট বন্ধুসভা তাঁকে উপহার হিসেবে একটি হুইলচেয়ার প্রদান করেছে। হুইলচেয়ার পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন হুরমুজ আলী।
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই দুজনের পাশে দাঁড়িয়েছে এডাস্ট বন্ধুসভা। ২৫ অক্টোবর দুপুর ১২টায় অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ্র চত্বরে তাঁদের হাতে এই উপহার তুলে দেওয়া হয়।
কর্মসূচির উদ্বোধন করেন অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, ‘বন্ধুসভা প্রতিবছরই একটি ভালো কাজের আয়োজন করে থাকে। এই ভালো কাজের মাধ্যমে ভালোর চর্চা হয় এবং কিছু মানুষ উপকৃত হয়। প্রথম আলো বন্ধুসভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো কাজ করছে এবং সামনেও ভালো কাজ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান নূর নবী রাজ বলেন, ‘বন্ধুসভা সব সময় সমাজ ও দেশের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। ভবিষ্যতে তারা আরও বড় পরিসরে ভালো কাজ করবে, এই প্রত্যাশা রাখি।’
বন্ধুসভার সভাপতি অংকন তঞ্চঙ্গ্যা বিগত এক বছরের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘একটি ভালো কাজের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক একটি পরিবর্তন ঘটে। আমাদের সব সময় ভালো কাজের সঙ্গে থাকতে হবে। দেশ ও দশের জন্য কাজ করতে হবে।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যসচিব কামরুজ্জামান লিটু, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য প্রফেসর সিরাজুল হক চৌধুরী, বন্ধুসভার উপদেষ্টা সারোয়ার হোসাইন ইসলাম, কেয়া বোস, সানজিদা আক্তার, মাসুদ রানা, সেলিম উদ্দিন, জুবায়ের আহমেদ, অর্থ সম্পাদক কামরুন নাহার, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক ফারাবী আনাছ, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক মাকসুদ এলাহীসহ অন্য বন্ধুরা।
প্রচার সম্পাদক, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা