শাবিপ্রবি বন্ধুসভার উদ্যোগে শুরু হচ্ছে ‘কর্মশালা সপ্তাহ–ভার্সন ১.০’
শাবিপ্রবি বন্ধুসভার উদ্যোগে ৮ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘কর্মশালা সপ্তাহ–ভার্সন ১.০’। কর্মশালাটি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। রোবোটিকস অ্যান্ড টেক, হিউম্যান রাইটস ও ডিবেট—এই তিনটি বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।
‘রোবোটিকস অ্যান্ড টেক’ বিষয়ে স্পিকার হিসেবে থাকবেন রোবটবুলসের সাস্ট অটোড্রাইভ ও রোবোটিকস ইঞ্জিনিয়ার টিম লিড আবুল বাশার। ‘হিউম্যান রাইটস’ বিষয়ে আলোচক হিসেবে থাকবেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের হিউম্যান রাইটস ফেলো ২০২৫ নুর হাসনাত।
এ বিষয়ে শাবিপ্রবি বন্ধুসভার সভাপতি শাফিনুর ইসলাম বলেন, ‘বন্ধুসভা সব সময় তরুণদের সৃজনশীলতা, জ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে কাজ করে আসছে। কর্মশালা সপ্তাহ–ভার্সন ১.০ আয়োজনের মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের বহুমাত্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাঁদের চিন্তা-চেতনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা।’
‘রোবোটিকস অ্যান্ড টেক কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন সম্পর্কে হাতে-কলমে জানার সুযোগ পাবেন। হিউম্যান রাইটস কর্মশালা তরুণদের মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করবে এবং ডিবেট কর্মশালা তাঁদের যুক্তিবোধ ও নেতৃত্বগুণকে শাণিত করবে।’
‘আমরা বিশ্বাস করি, এই কর্মশালা সপ্তাহ শুধু জ্ঞান বিনিময়ের ক্ষেত্র নয়, বরং ভবিষ্যতের তরুণ নেতৃত্ব গড়ে তোলার একটি প্ল্যাটফর্ম হবে। বন্ধুসভা সব সময় এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণদের পাশে থাকবে’, যোগ করেন শাফিনুর ইসলাম।