ডিআইইউ বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসর
মাওলানা সালেহ আজাদী রচিত ‘ইনকাম অ্যান্ড মাইন্ডসেট বদলে দেবে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে ডিআইইউ বন্ধুসভা। ৭ আগস্ট বিকেলে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পুরোনো ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারীরা বইটির মূল বার্তা জীবন ও আয়ের ইতিবাচক মনোভাব, আত্মউন্নয়ন ও মাইন্ডসেট পরিবর্তনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। বইটি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আত্মজাগরণ ও চিন্তার প্রসার ঘটাতে সহায়ক হবে বলেও মন্তব্য করেন তাঁরা।
বন্ধু, ডিআইইউ বন্ধুসভা