ইহান আরভিনের ‘নীরক্ত ধূসর দুঃখী পাতাগুলো’ বই নিয়ে পাঠচক্র
লেখক ও কবি ইহান আরভিনের ‘নীরক্ত ধূসর দুঃখী পাতাগুলো’ বই নিয়ে পাঠচক্র করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ২৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে জেলা শহরের সাধারণ পাঠাগারে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্র আলোচনায় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান বলেন, ‘ইহান আরভিনের কবিতায় বিরহ মানে শুধু প্রেমের বিচ্ছেদ নয়; বরং মানুষের অস্তিত্বের চিরন্তন শূন্যতা। তিনি বিরহকে প্রকৃতির দৃশ্যপটে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিঃসঙ্গ রাত, জ্যোৎস্না, শূন্য মাঠ, কুয়াশা—সবই বিরহের রূপক হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতায় বারবার ফুটে ওঠে জীবনের অর্থহীনতা, হতাশা ও মৃত্যুর প্রবণতা। বিরহকে তিনি সাধারণ কাব্যিক দুঃখ থেকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন অলৌকিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, অর্থ সম্পাদক আলীজ্জামান নূর, দপ্তর সম্পাদক আসেফ উৎস, কার্যনির্বাহী সদস্য শাকিল হোসেন, আহমেদ ওয়ালিদ, বন্ধু রামিজ আহমেদসহ অন্যরা।
সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা