নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ে সচেতনতামূলক র্যালি
নবায়নযোগ্য জ্বালানি শুধু পরিবেশ রক্ষায় নয়, বরং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জ্বালানিনিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।
বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও সাভার বন্ধুসভার যৌথ উদ্যোগে একটি সচেতনতামূলক র্যালিতে বক্তারা এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ২৫ জানুয়ারি ঢাকা–আরিচা মহাসড়কে এই র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।
র্যালিতে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই জ্বালানির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারীরা নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো, পরিবেশদূষণ কমানো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানান। বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও স্লোগানের মাধ্যমে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ও অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।
উপস্থিত ছিলেন সাভার বন্ধুসভার সভাপতি জয়নুল আবেদীন, সাধারণ সম্পাদক তানজিল তাবাচ্ছুমসহ বন্ধুসভার অন্য সদস্যরা এবং টিআইবির কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিরা।