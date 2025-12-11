রাউজান বন্ধুসভার আত্মোন্নয়নমূলক কর্মশালা।

রাউজান বন্ধুসভার আত্মোন্নয়নমূলক কর্মশালা
চট্টগ্রামের রাউজানে আত্মোন্নয়নমূলক কর্মশালার আয়োজন করে প্রথম আলো বন্ধুসভা। উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শতবর্ষী স্কুল নোয়াপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলনায়তনে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
কর্মশালায় প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন নোয়াপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ। প্রশিক্ষক ছিলেন বন্ধুসভার যুগ্ম সম্পাদক কলেজশিক্ষক কবি কাজী মুহাম্মদ শিহাবুদ্দিন।
সমাপনী বক্তব্য দেন রাউজান বন্ধুসভার সভাপতি জিয়াউর রহমান। আরও বক্তব্য দেন প্রথম আলোর রাউজান প্রতিনিধি এস এম ইউসুফ উদ্দিন, বন্ধুসভার সহসভাপতি পিয়া বড়ুয়া ও চিকিৎসক দিদারুল আলম, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক আশরাফ উদ্দিন, বকুল বড়ুয়া, অর্থ সম্পাদক ইমন দাশ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রিপা আকতার প্রমুখ।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, রাউজান বন্ধুসভা