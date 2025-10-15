মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা
জীবনের গভীরতম অনুভূতির নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ‘সূর্য তুমি সাথী’
আহমদ ছফা একজন প্রখ্যাত বাংলাদেশি লেখক, প্রবন্ধকার ও চিন্তাবিদ। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত। তাঁর লেখায় সমাজ, রাজনীতি ও মানবজীবনের গভীর বিশ্লেষণ উঠে এসেছে।
‘সূর্য তুমি সাথী’ উপন্যাসে তিনি জীবনের গভীরতম অনুভূতির এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন। সূর্যের মতোই এ বইয়ের চরিত্রগুলো আলোকিত করে পাঠকের মন, কখনো উষ্ণ ভালোবাসায়, কখনো নীরব বেদনায়।
কাহিনি আবর্তিত হয় একাধিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে, যারা প্রতিদিনের জীবনসংগ্রামে কখনো হেরে যায়, আবার কখনো উঠে দাঁড়ায় নতুন আশায়। বইটির সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এর ভাষা—সহজ, সুন্দর অথচ গভীর ভাবপূর্ণ। লেখক শব্দের মাধ্যমেই যেন পাঠকের হৃদয়ে সূর্যের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন। মানবিক সম্পর্ক, আত্ম-অনুসন্ধান, সমাজের নানা রূপ—এক অনন্য পাঠ-অভিজ্ঞতা। প্রেম এখানে আবেগ নয়, দায়িত্বও বটে। বন্ধুত্ব এখানে কেবল সম্পর্ক নয়, আত্মার আত্মীয়তা। আর প্রতিটি পৃষ্ঠা যেন পাঠককে বলে—যতই অন্ধকার হোক, সূর্য তোমার সঙ্গেই আছে।
আহমদ ছফার ‘সূর্য তুমি সাথী’ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। প্রকাশ করে স্টুডেন্ট ওয়েজ প্রকাশনী। ১২ অক্টোবর বইটি নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা। কলেজের বিজ্ঞান ভবনের মূল কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক সামিয়া আক্তারের সঞ্চালনায় বইটি নিয়ে আলোচনা করেন বন্ধু সৈয়দা তামান্না ইসলাম। একে একে উপস্থিত অন্য বন্ধুরা আলোচনায় যোগ দেন।
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন বন্ধু মেহেদী হাসান, লিমা তালুকদার, আবু সাইদ, শারমিন আক্তার, অনুপ দাস, তৃণা তালুকদার, আলপিনা আক্তার, সুজন দেবনাথ, অমল দাস, হৃত্তিক চক্রবর্তী, রাসেল মিয়া, রূপায়ন চৌধুরীসহ আরও অনেকে।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা