একটি ভালো কাজ
অসচ্ছল পরিবারের পাশে হাবিপ্রবি বন্ধুসভা
প্রথম আলোর ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’–এর অংশ হিসেবে দিনাজপুরের একটি অসচ্ছল পরিবারকে অনেকগুলো হাঁসের বাচ্চা উপহার দিয়েছে হাবিপ্রবি বন্ধুসভা। সম্প্রতি ওই পরিবারের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের হাতে বাচ্চাগুলো তুলে দেন বন্ধুরা।
গৃহকর্তা তাঁর স্বল্প পুঁজিতে আচার, ঝালমুড়ি ও বাদাম বিক্রি করে সংসার চালান। বন্ধুসভার সদস্যরা শুধু বাচ্চাগুলো কিনে দেননি, বরং সেগুলো সঠিকভাবে বড় করে কীভাবে এই ক্ষুদ্র উদ্যোগকে বড় খামারে রূপান্তর করা যায়, সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন।