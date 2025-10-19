যশোর বন্ধুসভার একটি ভালো কাজ
বৃদ্ধাশ্রমে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, ওষুধ বিতরণ ও উপহার প্রদান
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে বৃদ্ধাশ্রমে থাকা মায়েদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন যশোর বন্ধুসভার বন্ধুরা। ১৮ অক্টোবর বন্ধুসভার ২৩ সদস্যের একটি দল সদর উপজেলার সমসপুর গ্রামে ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা ওই বৃদ্ধাশ্রমে যান।
সেখানে যশোর বন্ধুসভার উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করে বৃদ্ধা মায়েদের চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং বিনা মূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। চিকিৎসা প্রদান করেন যশোর মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডা. আলাউদ্দীন আল মামুন। সহযোগী হিসেবে ছিলেন যশোর বন্ধুসভার স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক ডা. তরফদার মাছুদুর রহমান ও বাশিরা তাবাচ্ছুম বুশরা।
বৃদ্ধাশ্রমে ২৪ জন নারী বসবাস করেন। তাঁদের মধ্যে উপহারসামগ্রী প্রদান এবং বৃদ্ধাশ্রম প্রাঙ্গণে বারোমাসি দুটি আমের চারা রোপণ করা হয়। পরে বৃদ্ধা মায়েদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ করেন বন্ধুরা। মধ্যাহ্নভোজ শেষে আড্ডা ও গানের জলসা বসে। এতে মায়েরা হাসি–আনন্দ ও গানে অতিবাহিত করেন একবেলা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর যশোর প্রতিনিধি মনিরুল ইসলাম, সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. শাহ্জাহান কবীর, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহেদ চৌধুরী, বৃদ্ধাশ্রমের উদ্যোক্তা জোসনা মুখার্জি, পাঁচবাড়িয়া বালিয়াডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সাদিয়া শারমিন, বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন ও লাকি রানী কাপুড়িয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইদুর লিটন, বন্ধু মনিরা খাতুন, খন্দকার রুবাইয়া, জাহানারা জ্যোতি, নাসরিন শিরিন, ইসরাত জাহান, মো. নুরুন্নবী, বিপ্লব অধিকারী, রাশেদ, কুসুম, উর্মি প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন বন্ধু নুরুন্নবী হৃদয়।
যশোর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক রাইয়াদ ফেরদৌস বলেন, ‘আমরা এই মায়েদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করব এবং প্রায়ই তাঁদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্য মেডিকেল ক্যাম্প করব।’
বন্ধু, যশোর বন্ধুসভা