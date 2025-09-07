১০০০ গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করল চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
‘আর নয় প্লাস্টিক দূষণ, জীবন বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ’ প্রতিপাদ্যে এক হাজার গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। গত জুন মাস থেকে শুরু হয়ে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে এই কর্মসূচি। চারা রোপণের পর সেগুলো সুরক্ষার জন্য খুঁটি ও খাঁচা দিয়ে বেড়া বেঁধে দেন বন্ধুরা।
গত ৫ জুন চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের সাধারণ পাঠাগার প্রাঙ্গণের আগাছা পরিষ্কার করে ফুল ও ফলের চারা রোপণের মাধ্যমে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত বাবুডাইং আলোর পাঠশালা, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন সরকারি কলেজ, জেলা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণসহ বিভিন্ন স্থানে চারা রোপণ ও বিতরণ করা হয়।
সবশেষ ৫ সেপ্টেম্বর সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের রামজীবনপুর এলাকার ফাঁকা রাস্তার ধারে চারা রোপণ করেন বন্ধুরা। এ সময় গাছগুলো রক্ষায় খুঁটি ও খাঁচা দেওয়া ছাড়াও লাগানো হয় বন্ধুসভার ট্যাগ। পাশাপাশি বন্ধুরা নিজ নিজ বাড়ির আঙিনা, জমি ও মাঠেও চারা রোপণ করেন।
রোপণ করা গাছের মধ্যে রয়েছে আম, কাঁঠাল, মেহগনি, জামরুল, জলপাই, সুপারিসহ বিভিন্ন পুষ্প, বনজ ও ভেষজ গাছ। বন্ধুসভার বন্ধু, উপদেষ্টা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অর্থায়নে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, জহিরুল ইসলাম, সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সহসভাপতি ফারহা উলফাৎ রহমান ও মো. আসাদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জামান নূর, দপ্তর সম্পাদক উৎস আসেফ, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক সাঈদ মাহমুদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক জোবায়ের আহমেদ, কার্যনির্বাহী সদস্য সিফা বিনতে হাবিব, আহমেদ ওয়ালিদ, শাকিল হোসেন, বন্ধু রামিজ আহমেদ, মুশফিক মাহাদী, সাহারুজ্জামান সিয়ামসহ অন্য বন্ধুরা।
সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা