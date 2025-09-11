ছোট কাগজ ‘প্রত্যুষ’-এর বর্ষা সংখ্যা নিয়ে পাঠচক্র

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা
ছোট কাগজ ‘প্রত্যুষ’-এর বর্ষা সংখ্যা নিয়ে পাঠচক্র
ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সাহিত্যের ছোট কাগজ ‘প্রত্যুষ’-এর বর্ষা সংখ্যা নিয়ে পাঠচক্র করেছেন বন্ধুরা। গত ৩১ আগস্ট বিকেলে প্রথম আলো ময়মনসিংহ আঞ্চলিক অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসানের সঞ্চালনায় বন্ধু বোরহান উদ্দিন বলেন, ‘“প্রত্যুষ” শুধু একটি ছোট কাগজ নয়, এটি আমাদের অনুভবের কথা বলার একটি মাধ্যম। এই সংখ্যার প্রতিটি লেখা বর্ষাকে যেমন তুলে ধরেছে প্রকৃতির রঙে, তেমনি মনের গভীরেও রেখেছে নাড়া। লেখাগুলোর মাধ্যমে বন্ধুরা তাঁদের চিন্তা, কল্পনা ও অভিজ্ঞতার নিপুণ বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।’
উপদেষ্টা মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘এমন সাহিত্যচর্চা বন্ধুদের ভাবনার জগৎকে প্রসারিত করবে। “প্রত্যুষ” আমাদের কেবল সাহিত্যের স্বাদই দেয় না, এটি বন্ধুসভার সাংগঠনিক শক্তিকেও প্রকাশ করে। নতুন লেখকদের সুযোগ দেওয়ার এই প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়।’
প্রত্যুষ-এর সম্পাদক মোহাম্মদ খালিদ হাসান বলেন, ‘বর্ষা সংখ্যায় স্থান পেয়েছে আকাশের মেঘের ভেজা চিত্র, মাটির গন্ধ, পাতার নৃত্যের রূপায়ণ এবং মনোজ্ঞ প্রেম, প্রতীক্ষা ও স্মৃতিচারণা, বর্ষার উৎসবের কথা। এবারের সংখ্যায় ৯টি কবিতা, ৩টি গল্প, ১টি প্রবন্ধ, ৩টি মুক্তগদ্য, ১টি জীবনীসহ রয়েছে সংগঠন কথা ও ফটো ফিচার। মোট ১৭ জন বন্ধুর লেখা স্থান পেয়েছে। আমরা চাই, প্রত্যুষ শুধু একটি প্রকাশনা না হয়ে লেখালেখির প্রতি বন্ধুর আগ্রহ সৃষ্টি করুক। নতুন লেখক তৈরি হোক, বন্ধুদের লেখার হাত আরও সমৃদ্ধ করুক।’
পাঠচক্র শেষে বন্ধু বোরহান উদ্দিন প্রবন্ধ ‘পশু প্রবৃত্তি ও মানবিকতা’ পাঠ করে শোনান। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক সুমন মিয়া ও বন্ধু সেলিম মিয়া।
