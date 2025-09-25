মিরপুর বন্ধুসভা
সঠিক পাঠের মাধ্যমে চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনতে হবে
২৩ সেপ্টেম্বর প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বন্ধুসভা পাতা। সেপ্টেম্বর মাসের এই সংখ্যা নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে মিরপুর বন্ধুসভা। বুধবার বিকেলে মিরপুর-৬ নম্বরের আবাসিক ভবনের ছাদে এটি অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে বন্ধুসভার পাতায় প্রকাশিত বিভিন্ন লেখা, সামাজিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং সমাজসচেতনতামূলক বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়।
উপদেষ্টা অপূর্ব বড়ুয়া বলেন, ‘বন্ধুসভার মূল শক্তি হচ্ছে পাঠ ও চর্চা। একজন প্রকৃত মানুষ হতে হলে শুধু বই, পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়লেই হবে না, বরং সঠিক পাঠের মাধ্যমে চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনতে হবে। আজকের এই পাঠচক্র সে লক্ষ্যেই এক সুন্দর পদক্ষেপ। প্রথম আলোর বন্ধুসভা পাতা তরুণদের আরও সংবেদনশীল করে তোলে। বন্ধুরা যেন শুধু পাঠে সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং পাঠ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারে—এটাই আমাদের উদ্দেশ্য।’
সভাপতি মুহাইমিনুর রহমান বলেন, ‘ভবিষ্যতেও এ ধরনের পাঠচক্র নিয়মিত আয়োজন করা হবে, যাতে তরুণেরা আরও চিন্তাশীল ও মননশীল হয়ে উঠতে পারে। এই পাঠাভ্যাসে বন্ধুদের মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।’
কার্যনির্বাহী সদস্য, মিরপুর বন্ধুসভা