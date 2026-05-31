কাতার বন্ধুসভার ঈদ পুনর্মিলনী ও নৌকাভ্রমণ
ঈদের দ্বিতীয় দিন প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে ঈদ পুনর্মিলনী ও দোহা কর্নিশে নৌকাভ্রমণের আয়োজন করেছে কাতার বন্ধুসভা। ২৮ মে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে বিভিন্ন পেশার প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ নেন।
ঈদের আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ছিল শুভেচ্ছা বিনিময়, আড্ডা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ মিলনমেলা। পরে অংশগ্রহণকারীরা দোহা কর্নিশে নৌকা ভ্রমণে অংশ নিয়ে উপভোগ করেন সাগরের নির্মল বাতাস ও দোহার মনোরম সৌন্দর্য।
অংশগ্রহণকারী বন্ধুরা বলেন, ‘প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে এমন আয়োজন নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে।’
বন্ধুরা আরও জানান, বন্ধুসভা কাতারের সদস্যরা ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আয়োজন অব্যাহত রাখবে। প্রবাসের মাটিতে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে এমন উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
উপদেষ্টা, কাতার বন্ধুসভা