ঝিনাইদহ বন্ধুসভার শীতবস্ত্র বিতরণ
শীতার্ত মানুষদের ভেতর শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে ঝিনাইদহ বন্ধুসভা। প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে ২১ জানুয়ারি সকালে শহরের প্রতিভাস স্কুল প্রাঙ্গণে এগুলো বিতরণ করেন বন্ধুসভার বন্ধুরা।
জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্যে বন্ধুসভার এমন ভালো কাজ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান উপদেষ্টা শাহিনুর আলম।
কম্বল উপহার পেয়ে এক বৃদ্ধা বলেন, ‘আমার এবার ইট্টু শীত কোম লাগবেনে। তোগের জন্যি দুয়া করি।’
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ বন্ধুসভার উপদেষ্টা আজাদ রহমান, শাহিনুর আলম, প্রফেসর শুশেন্দু কুমার ভৌমিক, ইছহাক আলী, আবু রেজা ইমরান, সাবেক সভাপতি বিপাশা আহমেদসহ বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য সদস্যরা।
সভাপতি, ঝিনাইদহ বন্ধুসভা